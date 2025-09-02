กทม. เดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุก แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมความร่วมมือระดับโลก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ Breathe Cities ณ ห้องประชุม Moonlight Hall พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน พร้อมประกาศความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมโครงการ C40 Cities Clean Air Accelerator อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการร่วมกับ 50 เมือง ชั้นนำของโลก เช่น ลอนดอน จาการ์ตา โจฮันเนสเบิร์ก และริโอเดอจาเนโร ซึ่งการประกาศความมุ่งมั่น ครั้งนี้จะบรรลุมาตรฐานคุณภาพอากาศ ระดับชาติ และเดินหน้าไปสู่เส้นทางของการบรรลุเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบทบาท ความเป็นผู้นำระดับโลก ในด้านอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร สานต่อจากการเข้าร่วมโครงการ Breathe Cities เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งจัดการปัญหาคุณภาพอากาศในขณะที่ฤดูฝุ่นกำลังจะมาถึง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมงานเปิดโครงการ Breathe Cities ในกรุงเทพมหานครด้วย โดยต้องขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่มาช่วยกัน และความสำคัญของเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ Breathe Cities ในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อจะได้นำประสบการณ์ และการดำเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่จะดำเนินการลดมลพิษทางอากาศร่วมกัน”
ด้านมุมมองสิ่งแวดล้อมจากนักขับเคลื่อน ผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ อาทิ ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศ ดร.วิเวียน ปัน หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโครงการ Breathe Cities ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออากาศสะอาดของคนเมืองหลวงมาโดยตลอด ความร่วมมืออันดีนี้ นำไปสู่การเดินหน้ามาตรฐานคุณภาพอากาศระดับชาติ และส่งผลดีต่อทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน
จากกรอบความร่วมมือระดับโลกสู่แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2567 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมโครงการ Breathe Cities ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) กองทุน Clean Air Fund และองค์การ C40 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อ ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา มลพิษในอากาศของเมือง
การเข้าร่วมโครงการ Breathe Cities ส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถปรับปรุงแผนการจัดการคุณภาพอากาศให้สอดคล้อง กับแผนบริหารจัดการอากาศระยะยาวเพื่อประโยชน์ของผู้อาศัยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชุนและกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจ ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุด การจัดทำแผนดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุน ให้กรุงเทพมหานคร สามารถใช้ประโยชน์จากอำนาจตามกฎหมายที่จะมีมากขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาได้อย่างเต็มที่ และจะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ในการพากรุงเทพมหานครสู่มาตรฐาน คุณภาพอากาศแห่งชาติและองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของ Clean Air Accelerator และมีความพร้อมที่จะปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การร่วมมือกับ Breathe Cities ยังสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร สามารถขยายและพัฒนา เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) และสนับสนุนมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับประชาชน
อเล็กซ์ เรนเดลล์ - นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC)
“อากาศสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ผมภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างกรุงเทพฯ ในการเดินหน้าสู่เมืองที่อากาศสะอาดและสุขภาพดีสำหรับทุกคน” อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ดร. วิเวียน ปัน - หัวหน้าฝ่ายเทคนิค Breathe Cities ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งข้อท้าทายด้านสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนี้ เพราะมันส่งผลกระทบต่ออวัยวะทุกส่วน ในร่างกายของเรา ในร่างกายของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงชื่นชมความเป็นผู้นำของผู้ว่าฯ ชัชชาติในการเข้าร่วม Clean Air Accelerator และผ่านการร่วมมือกับ Breathe Cities อย่างต่อเนื่อง ฉันหวังที่จะดำเนินกิจกรรมที่สร้างผลกระทบ ที่ดีอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และคนกรุงเทพฯ ทุกคนสามารถหายใจได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล - รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“ด้วยนโยบาย "Go Green" ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำเนินงาน ESG และมีความภูมิใจเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการยกระดับคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่”