กทม. เดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุก แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมความร่วมมือระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการ Breathe Cities ณ ห้องประชุม Moonlight Hall พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน พร้อมประกาศความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมโครงการ C40 Cities Clean Air Accelerator อย่างเป็นทางการ โดยเป็นการร่วมกับ 50 เมือง ชั้นนำของโลก เช่น ลอนดอน จาการ์ตา โจฮันเนสเบิร์ก และริโอเดอจาเนโร ซึ่งการประกาศความมุ่งมั่น ครั้งนี้จะบรรลุมาตรฐานคุณภาพอากาศ ระดับชาติ และเดินหน้าไปสู่เส้นทางของการบรรลุเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมบทบาท ความเป็นผู้นำระดับโลก ในด้านอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานคร สานต่อจากการเข้าร่วมโครงการ Breathe Cities เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งจัดการปัญหาคุณภาพอากาศในขณะที่ฤดูฝุ่นกำลังจะมาถึง

(จากซ้ายไปขวา: ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล, ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา, นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์, นาเดชดา บ็อบเชวา, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, ไมค์ แซ็กซ์ตัน, ดร. วิเวียน ปัน, อเล็กซ์ เรนเดลล์)


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งวันนี้ได้มาร่วมงานเปิดโครงการ Breathe Cities ในกรุงเทพมหานครด้วย โดยต้องขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่มาช่วยกัน และความสำคัญของเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ Breathe Cities ในครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อจะได้นำประสบการณ์ และการดำเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่จะดำเนินการลดมลพิษทางอากาศร่วมกัน”

ด้านมุมมองสิ่งแวดล้อมจากนักขับเคลื่อน ผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ อาทิ ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและสภาพภูมิอากาศ ดร.วิเวียน ปัน หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโครงการ Breathe Cities ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจน อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่ออากาศสะอาดของคนเมืองหลวงมาโดยตลอด ความร่วมมืออันดีนี้ นำไปสู่การเดินหน้ามาตรฐานคุณภาพอากาศระดับชาติ และส่งผลดีต่อทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน

(ซ้าย: ดร. วิเวียน ปัน, ขวา: อเล็กซ์ เรนเดลล์)
จากกรอบความร่วมมือระดับโลกสู่แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2567 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมโครงการ Breathe Cities ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) กองทุน Clean Air Fund และองค์การ C40 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อ ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา มลพิษในอากาศของเมือง

(ซ้าย: ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล, ขวา: นาเดชดา บ็อบเชวา รองนายกเทศมนตรีเทศบางระบบสีเขียว นิเวศวิทยาและ การใช้ที่ดินแห่งโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย)


การเข้าร่วมโครงการ Breathe Cities ส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถปรับปรุงแผนการจัดการคุณภาพอากาศให้สอดคล้อง กับแผนบริหารจัดการอากาศระยะยาวเพื่อประโยชน์ของผู้อาศัยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชุนและกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจ ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุด การจัดทำแผนดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุน ให้กรุงเทพมหานคร สามารถใช้ประโยชน์จากอำนาจตามกฎหมายที่จะมีมากขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาได้อย่างเต็มที่ และจะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ในการพากรุงเทพมหานครสู่มาตรฐาน คุณภาพอากาศแห่งชาติและองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของ Clean Air Accelerator และมีความพร้อมที่จะปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การร่วมมือกับ Breathe Cities ยังสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร สามารถขยายและพัฒนา เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) และสนับสนุนมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น การเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับประชาชน


อเล็กซ์ เรนเดลล์ - นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC)

“อากาศสะอาดไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ผมภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างกรุงเทพฯ ในการเดินหน้าสู่เมืองที่อากาศสะอาดและสุขภาพดีสำหรับทุกคน” อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร. วิเวียน ปัน - หัวหน้าฝ่ายเทคนิค Breathe Cities ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งข้อท้าทายด้านสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนี้ เพราะมันส่งผลกระทบต่ออวัยวะทุกส่วน ในร่างกายของเรา ในร่างกายของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงชื่นชมความเป็นผู้นำของผู้ว่าฯ ชัชชาติในการเข้าร่วม Clean Air Accelerator และผ่านการร่วมมือกับ Breathe Cities อย่างต่อเนื่อง ฉันหวังที่จะดำเนินกิจกรรมที่สร้างผลกระทบ ที่ดีอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และคนกรุงเทพฯ ทุกคนสามารถหายใจได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ดร. วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล - รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ด้วยนโยบาย "Go Green" ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการดำเนินงาน ESG และมีความภูมิใจเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการยกระดับคุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นอย่างเต็มที่”

