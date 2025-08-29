xs
มิวสิค เดลี่ แถลงข่าวเปิดเวทีประกวดดนตรี “Stars of Asia 2026” พร้อมศิลปินดังร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

มิวสิค เดลี่ เปิดเวที Stars of Asia 2026 อย่างเป็นทางการ หวังใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนศักยภาพเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติ พร้อมกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับศิลปินดังระดับประเทศ

กรุงเทพฯ – 26 สิงหาคม 2568 – บริษัท มิวสิค เดลี่ จำกัด ผู้นำด้านการศึกษาดนตรีและอุตสาหกรรมบันเทิง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “Stars of Asia International Music Competition 2026” เวทีประกวดดนตรีระดับนานาชาติที่ไม่เพียงเน้นการประชันฝีมือ แต่ยังมุ่งเน้น “การพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรี” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนให้ก้าวไกลระดับโลก

ภายในงาน ดร.วรนาฎ อินถารต ที่ปรึกษาบริษัท มิวสิค เดลี่ ได้เผยถึงวิสัยทัศน์ของการแข่งขันครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “More than a Competition – It’s a Musical Journey” โดยชูจุดเด่นของการประกวดที่มีกิจกรรมเสริมหลากหลาย อาทิ Mini-Masterclass กับศิลปินชื่อดังและครูดนตรีระดับประเทศ พร้อมเปิดเวทีบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความเข้าใจในศาสตร์การแสดงดนตรีอย่างลึกซึ้ง และปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “อิ้งค์ วรันธร” ที่สร้างบรรยากาศสุดประทับใจ

กำหนดการรอบการแข่งขันในประเทศไทย
การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันที่ 21, 27–28 กันยายน 2568 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ โดยผู้เข้าร่วมยังจะได้ร่วมกิจกรรม Special Talk กับ “โอม Cocktail” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทางดนตรีโดยตรงกับศิลปินมืออาชีพ

รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 ณ Tact Home Komorebi GRAFARE Hall กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในฮอลล์คอนเสิร์ตที่มีระบบเสียงอะคูสติกระดับโลก พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมที่ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วม

กำหนดการรับสมัคร:
• ประเภทออนไซต์: ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2568
• ประเภทออนไลน์: ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2568
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: musicdailycompany

ทั้งนี้การร่วมมือระหว่าง มิวสิค เดลี่ และ ซิมโฟนี กรุ๊ป ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ไม่เพียงเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการศึกษาดนตรีที่ล้ำสมัยของซิมโฟนี สะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกันที่ต้องการเห็น "ดนตรีไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ"
















