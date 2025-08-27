จากคลั่งยาสู่คลั่งรัก “รัก OVERDOSE” ซีรีส์จากชีวิตจริง ปลุกสังคม–สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน มุ่งสะท้อนพิษภัยยาเสพติด

ยาเสพติด ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สังคมเผชิญมาอย่างยาวนาน เป็นที่ทราบกันดีว่ายาเสพติดก่อให้เกิดโทษร้ายแรง ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงผลกระทบต่อครอบครัว บุคคลรอบข้าง และสังคมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และจากสถานการณ์ในไทยตอนนี้ ปัญหายาเสพติดได้กลับมาระบาดหนักยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทาง สสส. จึงไม่นิ่งนอนใจ ได้ผนึกกำลังกับทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 จัดทำซีรีส์น้ำดี “รัก OVERDOSE” ถ่ายทอดเรื่องจริงของคู่รัก “ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล, ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์” เพื่อตีแผ่เรื่องราวความรักของคู่ LGBTQ ที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ โดยมีนักแสดงนำ ได้แก่ “ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา และนาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์” ทั้งนี้มุ่งหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสร้างความเข้าใจและกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นวัยที่สุ่มเสี่ยงและน่าเป็นห่วงกว่ากลุ่มอื่น ๆ
ช็อก! คนไทยเสพยากว่า 1.9 ล้านคน
1 ใน 5 คน เคยใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ
เด็กและเยาวชนเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 8 สสส.ได้ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดได้กลับมาระบาดหนักในสังคมไทย โดยมีข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 พบผู้เสพยาเสพติดในไทยมากถึง 1.9 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ในจำนวนนี้ พบ 1 ใน 5 คน เคยใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ ซึ่งมีความเสี่ยงยกระดับไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่น และเสี่ยงเข้าสู่วงจรธุรกิจสีเทาและยาเสพติด และที่น่าเป็นห่วงคือ พบเยาวชนกระทำความผิดในคดียาเสพติดมากถึง 12,602 คน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทดลองกระท่อม กัญชา
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำงานด้านปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ แอลกอฮอลล์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน พนันออนไลน์ ฯลฯ รวมถึงยาเสพติด สสส. จึงอยากสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม
“เรื่องยาเสพติด ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ ที่อยู่ในเป้าหมายหลักในการทำงานของ สสส. และ สสส. ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยจะเน้นการป้องกัน เพราะมองว่าการไปแก้ปัญหามันยากกว่า และปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า แอลกอฮอลล์ หรือพนันออนไลน์ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนของเรา ที่ทุกวันนี้มีน้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะมีสถิติปี 2567 เด็กไทยเกิดต่ำกว่า 5 แสนคน เพราะฉะนั้นยิ่งเด็กน้อยลงเราก็ยิ่งต้องการคุณภาพมากขึ้น”
สสส. X ช่องวัน 31 เปิดตัวซีรีส์น้ำดี “รัก OVERDOSE”
สะท้อนพิษภัยยาเสพติด
ซีรีส์ “รัก OVERDOSE” ถือเป็นความมุ่งมั่นของ สสส. ที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสอดแทรกการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปถึงความร่วมมือกับทางช่อง One 31 ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา ว่า “สสส. ได้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบ จึงสานพลังร่วมกับเครือข่าย ขับเคลื่อนและกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศ โดยหาทางแนวทางป้องกัน เริ่มจากการค้นหาสาเหตุทั้งด้านจิตใจ ครอบครัว และสังคม ซึ่งความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 จะเป็นพันธมิตรในการสื่อสารสะท้อนปัญหาเหล่านี้ ผ่านซีรีส์ ที่อ้างอิงจากประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้รับชมได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างและมีภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด”
“เรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ เพราะฉะนั้นการที่นำเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับรู้ น่าจะมีผลทำให้สังคมทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้ว เราจะมีวิธีรับมือแก้ไขอย่างไร เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด เราอยากให้เขาได้รับรู้ว่าอันตรายของยาเสพติดว่าคืออะไร นอกจากนี้แล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้เท่าทันว่าจะป้องกันได้อย่างไร”
“อย่างน้อย ๆ การสร้างซีรีส์ที่มาจากชีวิตจริง เรื่องที่สะท้อนจากสิ่งที่เป็นจริง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว กลุ่มผู้ชมจะสนใจเป็นพิเศษ เพราะมีงานวิจัยมีผลสำรวจชัดเจนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่า การนำบุคคลที่เคยข้องเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น พนันออนไลน์ งานวิจัยบอกชัดเจนเลยว่า เด็กและเยาวชนจะสนใจฟังและเชื่อบุคคลที่มีประสบการณ์จริงมากกว่าอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่ได้รับรู้เรื่องจริงจะทำให้อินมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น”
Based on a True Story
ซีรีส์สร้างจากชีวิตจริงของคู่รัก LGBTQ ‘ป๋าต๊อบ-ปีใหม่’
ใช้พลังรักเอาชนะพลังร้าย
น.ส.สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. ได้กล่าวเสริมถึงที่มาที่ไปของ ซีรีส์ “รัก OVERDOSE” ว่า อยากทำละครให้เข้าถึงวัยรุ่น เพื่อให้เขาได้เข้าใจปัญหาของยาเสพติด
“เราจะเห็นภาพ สสส. ในการทำงานเพื่อสังคม ในมิติต่าง ๆ มามากมาย ทั้งการเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า แต่เรายังไม่เห็นในมิติเรื่องยาเสพติดเท่าไหร่ ซึ่งต้องบอกก่อนว่า เราไม่ได้ไม่ให้ความสำคัญ เพียงแต่เรายังหาจุดไม่เจอ ซึ่งก็เป็นจังหวะที่สังคมมีประเด็นเรื่องยาเสพติดอย่างหนัก เราจึงอยากลงมือทำ และเราเชื่อว่าสื่ออย่างละคร ซีรีส์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะฉะนั้นโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือ จะทำอย่างไรให้เยาวชนเข้าใจ ตระหนักรู้ และเห็นภาพจริง ๆ ว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเขาจะส่งผลกระทบอย่างไร”
“อย่างเมื่อ 20 ปีก่อน ละครเรื่องน้ำพุ มีบทบาทกับสังคมอย่างมาก ครั้งนี้จึงเป็นโจทย์ที่ยากมาก ๆ เพราะไม่ใช่แค่ทำละครให้สนุกเพียงอย่างเดียว แต่จะทำอย่างไรให้คนเข้าใจและอินกับเรื่องนี้จริง ๆ จึงเป็นที่มาของ Based on a True Story”
“ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่อง ป๋าต๊อบและคุณปีใหม่มาก ๆ เราดีใจมาก ๆ ที่ทั้งสองท่านกรุณานำเรื่องของตัวเองมาเป็นวิทยาทานให้กับสังคม และเราเชื่อว่าเคสนี้จะช่วยสร้างพลังและแรงบันดาลใจให้กับคนที่อาจจะยังไม่ได้ก้าว หรือว่ากำลังจะก้าวต่อไป ให้ได้เข้าถึงและมีพลังใจที่จะเลิกยาเสพติด”
ด้านนายนิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้ว่า ช่อง One 31 ได้รับโจทย์มาจาก สสส. ที่อยากสะท้อนปัญหายาเสพติด ทำให้คิดถึงเรื่องราวของป๋าต๊อบและปีใหม่ ซึ่งเป็นคู่รักที่มีทุกอย่างครบถ้วน ทั้งดราม่า โรแมนติก เพราะทั้งคู่ผ่านความเป็นความตายจากยาเสพติดมาจริง ๆ แต่ด้วยความรักที่มีให้กันเลยฟันฝ่าปัญหามาได้ และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูได้อย่างดีมาก จึงนำประสบการณ์ของทั้งคู่มาดัดแปลงเป็นซีรีส์ “รัก OVERDOSE”
“Based on a True Story คือสิ่งที่เราสนใจมาก เราดีใจที่ได้ร่วมงานกับทาง สสส. ผมว่าสิ่งที่คนดูจะได้จากเรื่องนี้ นอกจากเรื่องยาเสพติดแล้ว คือเรื่องความรัก ผมมองว่า ความรักไม่มีเพศ ความรักมันงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ต้องขอบคุณ สสส.ที่ให้โอกาสเราได้ทำสิ่งนี้ สสส.เป็นองค์กรที่ให้อะไรกับสังคมตลอดเวลา ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราทำ เพราะ One 31 นอกจากจะทำคอนเทนต์หรือละครที่สนุก ๆ แล้ว เราจะต้องให้แรงบันดาลใจกับผู้ชมด้วย ขอบคุณทุกภาคฝ่ายที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้น”
ด้าน จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์ ผู้กำกับการแสดง ได้เล่าถึงซีรีส์ดังกล่าว ว่า “รัก OVERDOSE” ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก และมองว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมจริง ๆ เพราะละครเรื่องนี้ดูเอาสนุกก็ได้ ดูเอาจิ้นหรือฟินก็ได้ ดูเอาสาระก็ได้
นักแสดงนำ อย่าง ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา ตัวเอกที่ต้องรับบทเป็นป๋าต๊อบได้กล่าวถึงซีรีส์เรื่องนี้ ว่า เกินกว่าที่คาดไว้ ซึ่งดีมาก ๆ ดีใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครนี้ และได้ถ่ายทอดเรื่องราวของยาเสพติด ซึ่งตนมองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้นั้นมาจากการความรัก หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ของคู่รัก LGBTQ ซึ่งเรื่องนี้คนดูจะได้ทั้งความสนุก และสาระอย่างแน่นอน
ด้าน นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ ตัวเอกที่รับบทเป็นปีใหม่ ได้กล่าวถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่า เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะเกิดอะไรต่อไป ยาเสพติดเป็นเรื่องเซนซิทีฟและเป็นปัญหากับสังคมค่อนข้างมาก
“ซีรีส์ได้สร้างมาจากเรื่องจริง เพราะฉะนั้นจะทำให้คนได้รับรู้ว่า จุดเริ่มต้นเป็นยังไง และจะพาเราไปเจอกับอะไรบ้างจากการตัดสินใจผิดแค่ครั้งเดียว มันทำลายเราหรือทำลายคนที่เรารักได้ขนาดนี้เลยเหรอ การติดยาสามารถสร้างผลกระทบได้ขนาดนี้เลยเหรอ เรื่องนี้เป็นมิติของซีรีส์ใหม่ ๆ ค่ะ”
ซีรีส์ “รัก OVERDOSE” มีทั้งหมด 6 ตอน ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันด้วยความรัก ทั้งปัญหาครอบครัววัยเด็ก และปัญหายาเสพติดเรื้อรัง ที่จะทำให้คนดูได้รับแรงบันดาลใจ ข้อคิดดี ๆ ควบคู่ไปกับความบันเทิง นำแสดงโดย ติ๊นา-ศุภนาฎ, นาน่า ศวรรยา ร่วมด้วย กบ ทรงสิทธิ์, น้ำฝน สรวงสุดา, พรีน รวิสรารัตน์, ปู้ กิตติพงษ์, ราตรี วิทวัส เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 นี้ เวลา 16.00-16.30 น. ทางช่องวัน 31 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม
เปลี่ยนความเจ็บปวด เป็นวิทยาทานชั้นดีแก่สังคม
ในฐานะเจ้าของเรื่อง ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล ได้กล่าวถึงซีรีส์ “รัก OVERDOSE” ว่า ดีใจอย่างมาก ซึ่งไม่คิดว่าชีวิตของตนจะมาเป็นวิทยาทานให้กับสังคมได้
“ขอบคุณที่ทุกฝ่ายมองเห็นว่าชีวิตพี่มีประโยชน์ เพราะพี่เคยเหนื่อยมามากกับการเลิกยาเสพติด มันใช้กำลังใจและกำลังกายทุกอย่างเลย เราอาจจะไปเป็นความหวังและทางออกให้กับคนอื่น ๆ ได้ว่า ถ้าอยากเลิก ทำได้นะ”
“ปัจจุบันพี่อยู่ในสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม เราเอาประสบการณ์ของเราไปช่วยคนที่ติดยาเสพติดที่เข้ามาใหม่ ๆ ให้เขาเลิกได้ เพราะฉะนั้นการนำชีวิตของเรามาทำซีรีส์จึงเป็นเรื่องที่ดี พี่มองว่ามันคุ้มค่า ในสิ่งที่พี่เดินผิดพลาดและสิ่งที่พี่กลับตัวกลับใจทั้งหมด ถ้ามีใครได้เรียนรู้ หรือพี่ช่วยใครได้สักคน มันคุ้มแล้วนะ”
“พี่จะบอกว่าไม่มีคนติดยาเสพติดคนไหนไม่อยากเลิกเสพยา พี่อยากบอกว่ามันเลิกได้ แค่บอกว่าไม่หยิบมวนต่อไป ซองต่อไป แก้วต่อไป มาดื่มมาใช้ เท่ากับเราเลิกยาได้แล้วนะ ไม่ต้องไปยึดติดกับสังคมที่บอกว่าต้องเลิกได้ 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือกี่ปีขึ้นไป มันท้อ พี่จะบอกเสมอว่า เราเลิกได้ 5 นาที เลิกได้ 1 วัน ก็ดีใจกันแล้ว ถ้าได้ดูซีรีส์นี้แล้วอยากเลิกติดต่อมานะ มาเลิกยาด้วยกัน”
ด้าน ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเรื่องนี้ กล่าวว่า ซีรีส์เรื่องนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของความหวังว่ามันมีทางออกเสมอ เพราะ ณ เวลานั้นทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้ว เพียงแต่ว่ามันอาจจะผิดทางไปหน่อย แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าเราอยากเปลี่ยน เราเปลี่ยนได้ ให้เริ่มจากตัวเองก่อน ซึ่งไม่ใช่แค่ป๋าต๊อบคนเดียว มีคนเลิกยาได้อีกจำนวนมาก ขอแค่มีความหวังว่าเราทำได้
“ใหม่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่จะส่องให้กับทุกคน ไม่มีคำว่าสายเกินไป ไม่ว่าคุณจะใช้ยามาเยอะแค่ไหน ทุกข์มาแค่ไหน ล้มเหลวมาแค่ไหน หรือผิดพลาดกับชีวิตมาแค่ไหน เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าพอแล้ว อยากเปลี่ยนแล้ว เหนื่อยกับน้ำตาตรงนี้แล้ว เหนื่อยกับการใช้ชีวิตวนลูปตรงนี้แล้ว เปลี่ยนได้เลยนะ อย่างที่บอกติดต่อมาได้เลย เขาจะมีวิธี มีเพื่อน มีพี่เลี้ยง คนที่เขาเคยประสบอย่างที่คุณประสบ จะพาคุณเดินไปด้วยกัน”
“ซีรีส์เรื่องนี้ ได้เห็นความตั้งใจของทุกคนจริง ๆ เป็นพลังที่ดีอย่างมาก ส่วนที่สำคัญ คือ เรากำลังบอกว่ามันเป็นความหวังให้กับสังคม เป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ หรือใครก็ตามที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มิติต่อไป พอดูเสร็จแล้วจะรู้สึกเลยว่าเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอบคุณสำหรับพลังใจที่ดีที่ทำให้เกิดขึ้นในสังคม”
“การสื่อสารเรื่องสุขภาวะที่มีฐานข้อมูลทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพ เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไป แต่หากนำมาปรับรูปแบบการสื่อสารผ่านละคร หรือซีรีส์ที่เข้ากับยุคสมัยจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจได้ง่าย อย่างซีรีส์เรื่อง “รัก OVERDOSE” ซึ่งผลิตและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 มีฐานกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. อยากสื่อสารสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องยาเสพติด เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด นำไปสู่สังคมสุขภาวะ อีกทั้งช่องวันมีทีมผู้ผลิต ทีมเขียนบท ผู้กำกับ และนักแสดงมากความสามารถ สามารถพัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์โดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าจะทำให้ผู้ชมติดตาม และได้รับข้อคิดดี ๆ จากซีรีส์คุณภาพเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กล่าว
“หวังว่าความร่วมมือระหว่าง สสส. และ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชนต่อไปได้ในอนาคต วันนี้ในนามของ สสส. ผมมองว่าการทำงานร่วมกันในวันนี้จะช่วยสังคมได้” กรรมการกองทุน สสส. และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 8 สสส. กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหายาเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกเหล้า 1413 หรือ LINE Chatbot “น้องตั้งใจ”, Facebook Messenger และ www.1413.in.th