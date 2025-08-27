OKMD ปลุกพลัง Soft Power ไทย เดินหน้า 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี 2569 ดันสู่เวทีโลก ด้วยเครื่องมือจัดการความรู้และเครือข่ายพันธมิตรรอบด้าน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2568 พร้อมเปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 ยกระดับบทบาทขับเคลื่อน Soft Power ไทย ใน 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ดนตรี หนังสือ แฟชั่น และ Wellness พร้อมใช้เครื่องมือจัดการความรู้และเครือข่ายพันธมิตรรอบด้าน สร้างผลกระทบเชิงระบบและเชื่อมต่อสู่ระดับสากล
ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า ในปี 2568 OKMD เริ่มขับเคลื่อน Soft Power ด้านดนตรีและหนังสือ โดยดำเนินโครงการ Talent Everywhere ครอบคลุม 10 พื้นที่ บ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,500 คน พร้อมจัดทำหลักสูตรออนไลน์ 'The Artist’s Journey' เข้าถึงได้ผ่าน OFOS Portal ด้านหนังสือมีโครงการ One Book One City ผลิตนิทานภาพท้องถิ่น 3,000 เล่ม เทศกาล TK Book Fair ในสนามกีฬาในร่ม อบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือ 6 หลักสูตร และสร้างสื่อความรู้ The KOMMON และ OKMDV สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า สำหรับ แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2569 OKMD จะขยายผลสู่ 4 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงลึก ได้แก่ 1. ดนตรี จะพัฒนา 4 หลักสูตรดนตรีสากล กลุ่มเป้าหมาย 8,000 คน พร้อมจัด Busking Area 10 จุด 2. หนังสือ มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ eBook AudioBook AR/VR Book อบรม 5 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน 3. แฟชั่น มุ่งพัฒนาศักยภาพประชาชนผู้สนใจประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่น จำนวน 4,500 คน ในทุกภูมิภาค 8 พื้นที่ พร้อมจัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ และหลักสูตรออนไลน์ และ 4. Wellness จะพัฒนาหลักสูตร อบรม และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมจุดแข็งไทยด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวอีกว่า OKMD ยังเดินหน้ายกระดับพื้นที่เรียนรู้ผ่านโครงการ Playground เพื่อทุกช่วงวัย โดยใช้แนวคิด Brain-based Learning (BBL) สร้างพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เสริมทักษะ 4C ได้แก่ Critical Thinking, Creativity, Communication และ Collaboration ควบคู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NKC) บนถนนราชดำเนิน ที่มุ่งเป็น People Space สำหรับคนทุกวัย คาดเสร็จในปี 2571
นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โดย OKMD ได้พัฒนา TK Digital Platform เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย TK Park 30 แห่งทั่วประเทศแบบ One Stop Service พร้อมสร้าง 'มหานครแห่งการเรียนรู้ผ่าน AI' และโครงการ NextGen Skills พัฒนาทักษะเยาวชนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และวินัยทางการเงิน
ดร.ทวารัฐ กล่าวอีกว่า OKMD ได้ออกแบบ “Model การเรียนรู้ Soft Power” ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ต้นน้ำ โดยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายรัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม ส่วนกลางน้ำ จัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้จริง ทั้งในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เช่น ค่าย เวทีโชว์ความสามารถ และปลายน้ำ ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตจริง สร้างคุณค่าใหม่ และแบ่งปันสู่ชุมชน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ เอื้อต่อ ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการ ในการสร้างความรู้ที่ใช้ได้จริงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
“การขับเคลื่อน Soft Power จะดำเนินควบคู่กับกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ของ OKMD ทั้งการรวบรวม พัฒนา จัดเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน TK Park และมิวเซียมสยาม เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ OKMD เชื่อว่า Soft Power ไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้านหลักจะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบทบาทของไทยในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน” ดร.ทวารัฐ กล่าว