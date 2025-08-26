“ศูนย์คุณธรรม” หน่วยงานรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ ผนึกภาคีเครือข่ายทางสังคม กว่า 44 หน่วยงาน ระดมความคิดมุ่งขับเคลื่อน เรียนรู้ หนุนส่งเสริมคุณธรรมสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างนิเวศคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลลูม อาคารอิมแพคฟอรัม 1 ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน จำนวน 45 หน่วยงาน
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดว่า ปีนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เป็นเจ้าภาพหลักการจัดงาน และองค์กรภาคีร่วมจัดงาน จำนวน 45 หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือการทำงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทั้งในสถานที่แห่งนี้ และเข้าร่วมรับชมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ รับชมกิจกรรมต่างๆ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
จากแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ ทุกท่านจะเห็นข้อความที่เป็นประเด็นเนื้อหาสำคัญของงาน อันได้แก่ “พลังครอบครัว” ซึ่งมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นรากฐานด้านคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชน พ่อแม่ และคนในครอบครัว คำว่า “ภาคีเครือข่าย” มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่ต่างกันตามบริบทขององค์กร เครือข่าย แต่สามารถเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือช่วยกันเสริมสร้าง “นิเวศคุณธรรม” ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ซึ่งศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ โดยได้นำเรื่องสำคัญจากข้อเสนอเชิงนโยบายไปขยายผลการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่
“ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจนเกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สร้างรายได้ในพื้นที่ ตอบโจทย์คำว่า “คุณธรรมสัมผัสได้ กินได้” อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขับเคลื่อนคุณธรรม ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับชาติ ให้ความสำคัญและตระหนักต่อการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม ช่วยกันขยายผลความดีสู่สาธารณะ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป “คุณหญิงปัทมา กล่าวย้ำ
ด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรม เป็นครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนคุณธรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ เชียร์” กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ชุมชน องค์กรและภาคีเครือข่ายทางสังคมในมิติต่างๆตลอดจนสนับสนุนการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ
สำหรับรูปแบบการจัดงานแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” การอภิปรายนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย Moral Talk จากบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม ครอบครัวพลังบวก ผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประเทศ ระดับกระทรวง โมเดลการขับเคลื่อนระบบเครดิตความดี Moral credit และส่วนที่ ๒ การจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน กว่า 126 บูธ อาทิ โซนองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม (MDC) สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและHall of Fame (Thailand Moral Awards 2024 สื่อคุณธรรม บุคคล ชุมชน และองค์กรที่ควรค่าแก่การยกย่อง) โซนนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม โซนผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จังหวัดคุณธรรม และระบบนิเวศคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย เวทีการแสดงและโชว์ผลงานใน “เวทีลานตลาดนัดคุณธรรม” ตลอดการจัดงานฯ เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว กล่าวด้วยว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานกลาง ที่เชื่อมโยงประสานพลังการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายทางสังคม แต่ละปีกำหนดให้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านคุณธรรมในปัจจุบัน ซึ่งจากสถานการณ์ของสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความขัดแย้งการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ที่จัดทำโดยศูนย์คุณธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ในปี 2565-2568 พบว่าสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อยู่ท่ามกลางภาวะน่าเป็นห่วง ขณะที่ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านชุมชน มีความลดต่ำลงในทุกภาค และจากผลการสังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอต่อแนวทาง การขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย จากการประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมความดี และเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบนิเวศด้านคุณธรรม” ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เครือข่าย พื้นที่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เกิดการบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป