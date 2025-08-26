ศิริราช พัฒนา “AI วินิจฉัยภาพรังสีทรวงอก” ลดปัญหาขาดแคลนรังสีแพทย์ ยกระดับการแพทย์ไทยสู่สากล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความสำเร็จในการพัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการวินิจฉัยภาพทางรังสีทรวงอกและสมอง ซึ่งสามารถใช้งานจริงในโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 เคส นับเป็นก้าวสำคัญของการแพทย์ไทยในการลดปัญหาขาดแคลนรังสีแพทย์ และทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล (MU AI Center)
รศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่าโจทย์หลักที่ทำให้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เนื่องมาจากการเห็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมาก และการขาดแคลนรังสีแพทย์ ระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยลดเวลาการทำงานของบุคลากรจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาที ลดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
“เราได้ทำการศึกษาระบบร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์เคสผู้ป่วยคนไทยจำนวนมากเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทดสอบการทำงานในระบบ AI ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray และกะโหลกศีรษะ หลังจากผ่านการประมวลผลถึงประสิทธิภาพจนเป็นที่น่าพอใจ จึงอบรมให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำระบบไปใช้กับผู้ป่วย เราได้อบรมให้กับบุคลลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ไปแล้ว 2 รุ่น จำนวน 80 คน ถึงตอนนี้ ได้มีการใช้กับผู้ป่วย รวมแล้วกว่า 500,000 เคส
การอ่านภาพเอ็กซเรย์ทั่วไป บางครั้งก็ยากสำหรับแพทย์ หรือมีการอ่านผิดพลาด แต่ระบบที่เราพัฒนานอกจากมีความไวสูง ยังสามารถประมวลผลภาพเอกซเรย์ และรายงานผลการวินิจฉัยในเวลาไม่ถึง 10 วินาที โดยมีความไวสูงถึง 0.9 และยังแม่นยำ คนที่ไม่เป็นแพทย์เฉพาะทางก็สามารถอ่านได้ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึง หรือมีการวางแผนรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาการทำงานของบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย” หัวหน้าโครงการฯ กล่าว
นับตั้งแต่เปิดใช้งาน ระบบ AI ได้ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จำนวนกว่า 253,355 เคส, โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กว่า 117,367 เคส, โรงพยาบาลลำพูนกว่า 95,757 เคส และ โรงพยาบาลตราดกว่า 76,034 เคส ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับและประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของระบบสาธารณสุขไทย
รศ.นพ.ตรงธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนเคสที่ใช้งานจริงทำให้มั่นใจว่าเราเดินมาถูกทาง และยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม ทั้งช่วยลดการเดินทางของผู้ป่วย และทำให้เข้าถึงบริการด้านรังสีวิทยาอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โครงการนี้ใช้เวลา 1 ปีในการวิจัยและพัฒนาจนระบบมีความเสถียร พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการอบรมบุคลากรไปแล้วกว่า 80 คน และยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนา AI ตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะ เช่น วัณโรคปอด ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งแก้ไข
“AI วินิจฉัยภาพรังสีทรวงอก” โดย ศิริราช นับเป็นก้าวกระโดดสำคัญของการแพทย์ไทย ที่ช่วยให้ผู้ป่วยในทุกพื้นที่ได้รับการดูแลเสมือนมีรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ตัว โครงการนี้ไม่เพียงเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่คือเครื่องมือที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นความภาคภูมิใจของชาติอย่างแท้จริง