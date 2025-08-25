ท๊อป–จิรายุส คว้ารางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ 2025

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand – ENZ) สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ประกาศมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ ประจำปี 2025” ให้แก่ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยจะเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในงาน New Zealand Education Fair 2025 งานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ที่รวมทุกคำตอบเรื่องเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00-17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน คุณท๊อปและทีมบิทคับได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในโลกของบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
คุณท๊อป เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ว่า “การเดินทางไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ณ Marlborough Boys' College และ Whanganui Collegiate School เป็นโอกาสที่ครอบครัวมอบให้ผมได้ไปศึกษาความรู้ต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ลองใช้ชีวิตที่ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมถึงได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในประเทศที่เปิดกว้างและให้อิสระในการกล้าคิดกล้าทำ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านวิชาการหรือจะเป็นด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล ผมก็ได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ชอบอยู่เสมอ เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครทราบคือ ผมเคยได้เป็นตัวแทนโรงเรียนและตัวแทนเขตไปร่วมแข่งขันฟุตบอลด้วย นับเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมได้รับมา”
คุณท๊อป กล่าวเสริมว่า “ประสบการณ์ที่ได้รับนั้นมีคุณค่ามากกว่าเรื่องการเรียนในห้องสอบ รูปแบบการสอนของนิวซีแลนด์จะท้าทายให้เราตั้งคำถามว่า ‘ทำไมจะไม่ได้ล่ะ’ แทนที่จะถามแค่ว่า ‘ทำไม’ ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้กล้าถกเถียงและมีความคิดเป็นของตนเอง ผมจึงได้เรียนรู้ว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง และความกล้าที่จะคิดและพยายามลงมือทำมุ่งสู่จุดหมาย สิ่งนี้เองคือหัวใจสำคัญในการเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ผมได้เรียนรู้ที่อะไรหลายอย่างที่มากกว่าแค่วิชาความรู้ แต่ยังรวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมิตรภาพจากเพื่อนๆ หลากหลายชาติด้วย ประสบการณ์การมาศึกษาต่อในครั้งนั้นประเมินค่าไม่ได้เลยครับ”
นอกจากนี้ คุณท๊อปยังฝากถึงน้องๆ ว่า “สำหรับน้องๆ ที่กำลังพิจารณาเส้นทางนี้ การศึกษาที่นิวซีแลนด์เป็นมากกว่าหนทางสู่การคว้าใบปริญญา แต่มันคือการเดินทางเพื่อค้นพบศักยภาพของตนเอง คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุณจะไม่ใช่แค่พร้อมสำหรับการทำงาน แต่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ ค้นหาตัวตน และเปิดรับโอกาสอีกหลายอย่างในชีวิตข้างหน้าครับ”
น้องๆ สามารถพบกับ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ได้ในงานการศึกษาสถานทูตนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2025) ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 68 นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ (ชั้น5) โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน (ฟรี) สำหรับน้องๆ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูแนะแนว และผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ไม่ควรพลาด เพราะที่นี่คือประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาติดอันดับโลก สภาพแวดล้อมปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร การดูแลเอาใจใส่ของครู และโอกาสเรียนรู้หลากหลายนอกห้องเรียน แม้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็ร่วมงานได้
พบกว่า 65 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ ครบทุกระดับ — ตั้งแต่มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไปจนถึงสถาบันภาษา พร้อมสิทธิพิเศษเพียบ!! สมัครเรียนในงานรับฟรีตั๋วเครื่องบิน พร้อมรับสิทธิพิเศษและทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน มูลค่าสูงสุดกว่า 2 ล้านบาท! พร้อมประกาศข่าวดีทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ (เต็มจำนวน ไม่ต้องใช้ทุน) ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี กิจกรรมห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์
หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว อย่าพลาด! ไปพบกับ และเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่นิวซีแลนด์ เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00 – 17.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ชั้น 5 ผู้สนใจเข้าร่วมงาน (ฟรี) ลงทะเบียนได้ที่ https://www.studywithnewzealand.govt.nz/th/education-fair-thailand