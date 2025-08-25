ปลดล็อกศักยภาพการศึกษาไทย! เปิดตัวโครงการอบรม “Mind Mapping” ยกระดับผู้บริหารและคณาจารย์สู่ยุคการเรียนรู้แห่งอนาคต

ชมรม สวปอ.มส.9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี และบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยแผนภูมิความคิด (Mind Mapping)” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9) จิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พลเรือตรี หญิง ดร.วิมลกานต์ แช่มช้อย กรรมการรุ่น สวปอ.มส 9 ดร.ดวงสมร บุญผดุง สมาชิก สวปอ.มส.9 พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง เสกสรรข์ รังสิยีรานนท์ กรรมการรุ่น สวปอ.มส 9 สมนึก งามนิธิพร ที่ปรึกษารุ่น สวปอ.มส.9 ปิติกานต์ พ่วงรอด เลขาธิการรุ่น สวปอ.มส.9 ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด สมาชิก สวปอ.มส.9 และวิทยากร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์จากเขตธนบุรีเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้ Mind Mapping เป็นเครื่องมือในการคิด วิเคราะห์ และจัดระบบความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
เสียงจากผู้นำ...แรงบันดาลใจจากใจผู้ขับเคลื่อน โดย ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9) กล่าวว่า “การอบรมในวันนี้คือการลงทุนที่ทรงคุณค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความเจริญของประเทศ เราเชื่อมั่นว่า Mind Mapping จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
จิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ กิจกรรมในวันนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อปรับวิธีการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตอบโจทย์ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการนำ Mind Mapping มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิด วิเคราะห์ และจัดระบบความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในพิธีเปิดว่า “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาจิตใจ (Mind) ของคุณครู เพื่อให้สามารถขยายผลไปยังเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูคือ "ตัวคูณ" ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้รวดเร็วและกว้างขวาง เราต้องการปลูกฝังให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ มีจิตใจที่ดีงาม และเมื่อเด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ก็จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเมืองของเราให้ดีขึ้นในอนาคต ผมหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่จะนำพาการศึกษาของไทยไปสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืน