มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ปีที่ 10 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และส่งต่อสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2568 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะ เติมเต็มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน ภายใต้ความร่วมมือจาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเจ้าภาพหลัก
“ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” เป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบลงมือทำ ผสานหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จริง ผ่านการทดลองทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่อยู่ภายนอกห้องเรียน โดยน้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน อาทิ
• การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer): เรียนรู้หลักการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุที่แตกต่างกัน
• Love Thermometer: ทำความเข้าใจการถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลาง
• กังหันลมจิ๋ว: เรียนรู้หลักการทำงานของพลังงานความร้อนที่เปลี่ยนเป็นพลังงานกล
• Heat Pump: ศึกษาหลักการความสัมพันธ์ระหว่างความดันและร้อน
• ไอศกรีมมือหมุน: โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทำไอศกรีม โดยอาศัยหลักการลดจุดเยือกแข็งของน้ำด้วยเกลือ เพื่อสร้างอุณหภูมิที่ต่ำมากพอที่จะทำให้ส่วนผสมไอศกรีมแข็งตัวอย่างรวดเร็ว
• การประดิษฐ์รถจิ๋วพลังงานโซล่าเซลล์: การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติ ที่ให้เด็ก ๆ ได้ประกอบรถโดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานกล เพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้


นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะเจ้าภาพร่วมของกิจกรรม ‘ห้องเรียนวิทยาศาสตร์’ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน เราเชื่อว่าการปลูกฝังความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่วันนี้ จะช่วยต่อยอดศักยภาพของเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต กิจกรรมนี้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ เชื่อมโยงความรู้จากหลายสาขาวิชา เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยและพัฒนา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป”


นายเกษม เลี้ยงพรม ผู้จัดการทั่วไปบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาตร์นี้ไม่ใช่แค่การสอนวิทยาศาสตร์ แต่เป็นการปลูกฝังแนวคิดด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เช่น Heat Pump ไม่เพียงเป็นนวัตกรรมที่ใกล้ตัว แต่ยังเป็นตัวอย่างของโซลูชันที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อโลก เราหวังว่าประสบการณ์ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นพร้อมความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน”




น้องทะเล – ด.ช. บรูพา ผาติเสนะ ชั้น ป. 6/3 กล่าวถึงกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ว่า “วันนี้ได้มาทำกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับ Mitsubishi Electric รู้สึกสนุกมาก ๆ ครับ กิจกรรมที่ชอบคือการทำไอศกรีมมือหมุน ซึ่งจากการทดลองทำให้เราเรียนรู้ว่าไอศกรีมเกิดจากการเอาน้ำแข็งมาใส่กับเกลือและเขย่าทำให้น้ำกลายเป็นไอศกรีมครับ”


น้องพาสต้า – ด.ญ. อัสพาภรณ์ รัตนพรรณราย ชั้น ป.6/3 กล่าวว่า “วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้ทำไอศกรีมมือหมุน กังหัน และเทอร์โมมิเตอร์ค่ะ หนูชอบทุกกิจกรรมเลยเพราะทั้งสนุกและได้ความรู้ และการทดลองวันนี้ก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น กังหันลม วันนี้ที่ได้ร่วมกิจกรรมทำให้มีแรงบันดาลใจให้ตอนโตอยากเป็นนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ค่ะ หนูรู้จัก Mitsubishi Electric จากสื่อต่าง ๆ และที่ก็บ้านใช้แอร์ พัดลม และเครื่องปั๊มน้ำของ Mitsubishi Electric ด้วยค่ะ”


น้องโยดา – ด.ญ. กานดา วิธินันทกิตต์ ชั้น ป.5/3 กล่าวว่า “วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รู้สึกชอบมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้หนูได้ทดลองการหั่นน้ำแข็ง ในกิจกรรม Heat Transfer และทำไอศกรีมมือหมุน ชอบที่สุดคือที่ทำไอศกรีมมือหมุนค่ะ เพราะว่าสนุกและได้กินด้วย นอกจากกิจกรรมที่ได้ทำแล้วหนูชอบเสื้อ น่ารักมาก และถุงผ้าที่ได้ ข้างในมีน้ำและขนม ชอบมาก ๆ เลยค่ะ อยากบอกเพื่อน ๆ ว่า กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สนุกและได้ความรู้ จากกิจกรรมวันนี้หนูอยากเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพราะหนูอยากพัฒนาโลกให้ได้เหมือน Mitsubishi Electric ค่ะ”


กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” ไม่เพียงแต่เป็นการปลูกฝังความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับเยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผ่านการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย เรามุ่งมั่นที่จะจุดประกายความรักในการเรียนรู้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ เพื่อปูทางให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้นำและนักสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญภายใต้ความมุ่งมั่นของ Mitsubishi Electric ที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”























