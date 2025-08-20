ไทยโชว์ศักยภาพ Wellness – Well-being ใต้แนวคิด "วันเฉลิมฉลองของชาติ" ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “วันเฉลิมฉลองของชาติไทย” (Thailand National Day Celebration) อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์วันชาติ “เรย์การ์เด้น” (Ray Garden) ภายในพื้นที่จัดแสดงของงานเอ็กซ์โป นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เอกอัครราชทูตวิชชุ เวชชาชีวะ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ Commissioner General ของ Thailand Pavilion นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย
โชว์ Soft Power ไทยอันวิจิตรตระการตาบนเวทีเอ็กซ์โป
งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยให้ชาวโลกได้สัมผัส ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานนวัตกรรม สะท้อนแนวคิด “ENRICH LIFE, EMBRACE WELLNESS” ที่ชูศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness & Well-being ระดับโลก ครอบคลุมสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้ดื่มด่ำกับการแสดงระดับมาสเตอร์พีซ แบ่งเป็น 3 องก์สำคัญ ได้แก่
องก์ที่ 1 “ENRICH YOUR MIND” – การขับเสภาประกอบการเชิดหุ่นละครเล็ก หุ่นพญานาค และรำเกี่ยวข้าว ถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยผ่านพลังทางวรรณศิลป์และศิลปะการแสดงชั้นสูง
องก์ที่ 2 “ENRICH YOUR BODY” – การแสดงกลองสะบัดชัย การไหว้ครูมวย และคีตะมวยไทย ที่ผสานดนตรีกับศิลปะการต่อสู้อย่างสง่างาม แสดงถึงภูมิปัญญาการป้องกันตัวที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ
องก์ที่ 3 “ENRICH YOUR SOUL” – การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” โดยศิลปินชั้นนำ ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก พร้อมการแสดงประเพณีไทยปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนานาชาติ
งานนี้ไม่เพียงสะท้อนศิลปวัฒนธรรม แต่ยังตอกย้ำศักยภาพด้าน Medical and Wellness Hub ของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ระดับโลก เชื่อมโยงพลังสร้างสรรค์กับความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั่วโลก และช่วยเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Website: https://thailandpavilionworldexpo2025.com/ และ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Thailand Pavilion World Expo 2025