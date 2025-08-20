xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม “สร้างสังคมไทยเข้มแข็ง”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาดทั่วประเทศ จัดงานภายใต้แนวคิด “Spirit of Partnership” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม จำนวนกว่า 360 คน เข้าร่วมงาน ณ Palladium hall ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวในงาน “Spirit of Partnership” ว่า “การรวมพลังของอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน”
จากนั้น นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานฯ ตลอดปี 2568 โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำคัญขององค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย เป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัคร ได้สร้างคุณค่า เพื่อประโยชน์แก่สังคม ในหลายมิติ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่ออาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขามารวมตัวกันทำงาน ทำให้งานจิตอาสา มีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหา และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้น การสร้างความยั่งยืน การสร้างเครือข่ายที่แข็งแรง การขยายผล เครือข่ายที่กว้างขึ้นจะช่วยให้งานจิตอาสาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและในวงกว้างกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สามารถตอบสนอง ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น และสุดท้าย การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัคร จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ จากเครือข่าย ที่จะทำให้พวกเขาเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น ในการสร้างความช่วยเหลือ ที่เข้าถึงประชาชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งผ่านพลังของอาสาสมัครกาชาด ในปี 2568 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตร จำนวน 69 หน่วยงาน ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครกาชาด มากกว่า 40,000 กิจกรรม ทั่วประเทศ โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผ่านการสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ 1. อาสาสมัครและกิจกรรม 2. พื้นที่กิจกรรม 3. งบประมาณสิ่งของ และ 4. สื่อประชาสัมพันธ์ พันธมิตรทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เพราะเราเชื่อมั่นในพลังแห่งการร่วมมือและศักยภาพของมนุษย์ ทุกท่านคือผู้สร้างสรรค์ที่แท้จริง มาร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และสร้างสังคมที่เข้มแข็งไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด










สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดงาน “Spirit of Partnership เครือข่ายพันธมิตรอาสาสมัครกาชาด” แสดงพลังแห่งความร่วมมือกับ 69 องค์กรพันธมิตร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น