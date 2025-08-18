สมเด็จพระสังฆราช ทรงล้ม คณะแพทย์ตรวจพบ “พระโศผะ” เล็กน้อยที่ “พระเศียร” ไม่มีพระอาการน่าวิตก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
วันนี้ (18 ส.ค.) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
เรื่อง สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงล้มขณะทรงพระดำเนินในตำหนักอรุณ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2568
คณะแพทย์ผู้รักษาได้กราบทูลอาราธนาให้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระอาการโดยละเอียดแล้ว ผลปรากฏว่า มีพระโศผะ (บวม) ภายนอกเพียงเล็กน้อยที่พระเศียร ไม่มีพระอาการอันเป็นที่น่าวิตกแต่ประการใด พระอนามัยโดยรวมเป็นปกติ และขอประทานอาราธนาให้ประทับแรม ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีกำหนดเสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2568
อนึ่ง ได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์ และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568