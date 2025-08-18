วัยรุ่นนักเขียน “เอฎา” ปุณศิรา เธียรวร สร้างประวัติศาสตร์!

”My Papa Taught Me to Invest” ขึ้นแท่น Best Seller ใน Amazon.com และเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวัยเพียง 16 ปี “เอฎา - ปุณศิรา เธียรวร” Phoonseeraah (Ada) Tieanworn ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักเขียนวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทย หลังจากหนังสือ ”My Papa Taught Me to Invest” ของเธอ ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในหมวด New Releases – Morals & Responsibility บน Amazon.com และครองอันดับ 3 ในหมวด Teen & Adult Business & Economics ภายในไม่กี่วันหลังวางจำหน่ายในเดือน มิถุนายน 2025
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2025 เอฎาได้จัดงานเปิดตัวหนังสืออย่างเป็นทางการ ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นับเป็นหนึ่งในนักเขียนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเกียรติให้จัดงานเปิดตัวหนังสือในสถานที่สำคัญระดับประเทศนี้
จากบทเรียนที่คุณพ่อสอนลูก สู่คู่มือการลงทุนของเยาวชนและนักลงทุนมือใหม่
เอฎาเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งตั้งแต่วัยเด็กจากคุณพ่อ ปริญญา เธียรวร "หนูเคยคิดว่าเรื่องการบริหารจัดการการเงินเป็นเรื่องที่ทุกบ้านทุกครอบครัวสอนลูกๆ กันเป็นปกติแบบที่คุณพ่อของหนูสอนหนูมาตั้งแต่เล็กๆ หนูเพิ่งมารู้ตอนโต ว่ามีคุณพ่อคุณแม่น้อยมากที่สอนลูกเรื่องการบริหารเงิน เพราะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องอาชีพและการหาเงินกับลูกๆ มากกว่า ซึ่งทำให้หนูประหลาดใจมาก เพราะคิดว่าการจัดการเงินและการบริหารความมั่งคั่ง เป็นเรื่องที่สำคัญมากพอๆกับการหาเงิน“ เอฎากล่าว การตระหนักนี้ทำให้เธออยากแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับจากคุณพ่อให้กับคนอื่น “หนูคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อของหนูสอนหนูน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกๆบ้านอื่นด้วย หนูจึงเขียนหนังสือ ”My Papa Taught Me to Invest” ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดบทเรียนเรื่องการเงินด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมแทรกตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อฝึกให้ผู้อ่านตั้งเป้าหมาย บริหารความเสี่ยง และใช้พลังการทบต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
อธิบายง่าย เข้าถึงได้ พร้อมตัวอย่างจริง
หนังสือ My Papa Taught Me to Invest (มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยชื่อ “ปาป๊าสอนลูกลงทุน“) แบ่งเนื้อหาเป็นหลายส่วน ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของเงิน กลยุทธ์การออม ไปจนถึงหัวข้อเชิงลึก อย่างการวิเคราะห์แบบ DuPont, โมเดล Five Forces และการทำความเข้าใจ Moat โดยหนังสือผสมผสานคำอธิบายที่ชัดเจนกับตัวอย่างจากชีวิตจริงและแบบฝึกหัด ให้ผู้อ่านสามารถตั้งเป้าหมาย บริหารความเสี่ยง และใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในหนังสือยังมีภาพประกอบในลักษณะตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดผู้อ่านรุ่นใหม่ให้อ่านเข้าใจง่าย
หนังสือของเอฎาได้รับคำชื่นชมจากนักลงทุนชั้นนำมากมาย รวมถึง ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา คุณธนา เธียรอัจฉริยะ และคุณกระทิง พูนผล ที่ยกย่องว่า เอฎา มีวิธีการเขียนที่ทำให้เนื้อหาทางการเงินที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ และหนังสือของเอฎาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน และผู้เริ่มต้นลงทุน สร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตนเอง และปูทางสู่อนาคตทางการเงินที่มั่นคง
ผลกระทบที่กว้างไกลกว่าหน้ากระดาษ
ภารกิจของเอฎาไม่ได้หยุดอยู่ที่การเขียนหนังสือ เธอได้นำความรู้ด้านการเงินไปสอนให้กับผู้พ้นโทษจำคุกจากเรือนจำ และเยาวชนผู้พ้นโทษจากสถานพินิจฯ เพื่อให้พวกเขามีทักษะในการสร้างชีวิตใหม่ และมีแผนจะจัดเวิร์กช็อปสำหรับนักลงทุนรุ่นเยาว์ และนักลงทุนมือใหม่ทั่วประเทศไทยในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เชิญเอฎาไปพูดคุยในรายการ Maruey Book Talk ทางช่อง YouTube อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 สิงหาคม 2025 และก่อนหน้านั้น เอฎาได้รับเชิญไปขึ้นเวทีบรรยายให้ผู้นำธุรกิจ นักวิชาการ และนักลงทุนที่ House of Wisdom (H.O.W.) ฟังในวันที่ 18 สิงหาคม 2025 ก่อนที่จะบินกลับไปศึกษาต่อชั้นมัธยม 6 ที่โรงเรียน Choate Rosemary Hall ประเทศสหรัฐอเมริกา
“การลงทุนคือการสร้างโอกาสและเสรีภาพให้กับตัวเราในอนาคต ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ผลลัพธ์ก็ยิ่งใหญ่” เอฎากล่าว
ปิดเทอมนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของเอฎา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ก่อนที่เธอจะกลับไปสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนต่อในชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียน Choate Rosemary Hall
เกี่ยวกับผู้เขียน
เอฎา – ปุณศิรา เธียรวร เป็นนักเรียนและผู้สนับสนุนความรู้ด้านการเงิน เธอมุ่งมั่นทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงและชุมชนที่ขาดแคลน
หนังสือ My Papa Taught Me to Invest วางจำหน่ายที่ https://investing.in.th และ www.amazon.com