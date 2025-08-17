TCAS69 มาใหม่! อว.-ทปอ. เปิดระบบ TCASFolio แฟ้มสะสมผลงานมาตรฐานให้ใช้ฟรี จัดวันสอบสำรองรับเหตุสุดวิสัย พร้อมอุดหนุนค่าสมัครสอบ ลดภาระนักเรียน-ผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.68 น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. และ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา เลขาธิการ ทปอ. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS69 และ ผช.ดร.ปาริยา ณ นคร ผู้จัดการระบบจัดสอบ TCAS69 แถลงข่าวระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569 TCAS69: Opportunities for All สร้างโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน ที่ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า ทปอ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับกระทรวง อว. เพื่อพัฒนาระบบ TCAS: Opportunities for All หรือการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งกระทรวง อว. ตระหนักดีว่า การศึกษาไม่ควรถูกจำกัดด้วยภาระทางการเงิน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2569 กระทรวงจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่สมัครในระบบ TCAS ครอบคลุม 2 ส่วนสำคัญ คือ ค่าสมัครสอบ TGAT วิชาละ 100 บาท และ TPAT ทุกวิชา รวม TPAT 1 วิชาละ 140 บาท และค่าสมัครคัดเลือกรอบ Admission (รอบที่ 3) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้สูงสุดถึง 7 อันดับ มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเยาวชน
“ขอชื่นชมการทำงานอย่างใกล้ชิดของ ทปอ. และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 82 แห่ง ที่ร่วมกันพัฒนาระบบ TCAS69 ให้มีความทันสมัย โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและสังคมไทยในยุคปัจจุบัน กระทรวง อว. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สร้างความเสมอภาค และเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใสให้แก่เยาวชนทุกคน” รมว.อว. กล่าว
ด้าน ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า ทปอ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ TCAS ให้เป็นกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกับเรามากถึง 82 สถาบัน โดย 6 ประเด็นสำคัญของ TCAS69 มีดังนี้ 1. กระบวนการคัดเลือกรอบ Portfolio และการใช้ระบบ TCASFolio ในปีการศึกษา 2569 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมระบบ TCAS69 ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า การคัดเลือกรอบ Portfolio จะเน้นที่ "คุณภาพ" ของเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล ไม่ใช่ "ความสวยงาม" ของรูปเล่ม เราไม่สนับสนุนการจ้างทำแฟ้ม ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนและองค์ประกอบการพิจารณาจะถูกแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจสมัคร และเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ทปอ. ได้พัฒนาระบบ TCASFolio ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแฟ้มสะสมผลงานมาตรฐาน ที่สามารถใช้งานได้ฟรี เริ่มทดลองใช้ระบบ TCASFolio ได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2568 เพียงกรอกข้อมูลกิจกรรม รางวัล และแนบรูปภาพ ระบบจะสร้างเป็นไฟล์ PDF และลิงก์สำหรับส่งให้มหาวิทยาลัยได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดภาระและสร้างมาตรฐานเดียวกัน
ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า 2. เตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยได้กำหนด “วันสอบสำรอง” ล่วงหน้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้เยาวชนและผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่า เราพร้อมดูแลให้การจัดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมที่สุดสำหรับทุกคน 3. กำหนดและประกาศปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 4 รอบ และปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT วันเปิดรับสมัคร วันประกาศผล วันยืนยันสิทธิ์ และวันสละสิทธิ์ของแต่ละรอบ ผู้สมัครสามารถเริ่มลงทะเบียนใช้งานระบบ https://www.mytcas.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสมัครและติดตามขั้นตอนการคัดเลือก สำหรับการสอบรายวิชาในระบบ TCAS69 กำหนด ได้แก่ วันสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2568 และวันสอบรายวิชา A-Level วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2569
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวอีกว่า 4. การจัดสอบ TGAT/TPAT และ A-Level จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2568 โดยในปีนี้จัดให้มีข้อสอบทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบบภาษาไทย จัดสอบด้วยกระดาษ (Paper-Based Test: PBT) และแบบภาษาอังกฤษ จัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test: CBT) ซึ่งเปิดทดลองเฉพาะ 2 วิชา ได้แก่ TGAT (ความถนัดทั่วไป) และ TPAT3 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) นอกจากนี้ การสมัครสอบรูปแบบ CBT จะใช้ระบบ “first come, first served” หรือรับตามลาดับการสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ขณะที่การสอบ A-Level ยังคงจัดในรูปแบบกระดาษ (PBT) เช่นเดิม และผู้เข้าสอบสามารถนาข้อสอบกลับบ้านได้หลังจากสอบเสร็จ
5. การเผยแพร่ข้อสอบและสถิติ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ และเผยแพร่ข้อสอบ A-Level ปี 2568 พร้อมเฉลย รวมทั้งสถิติการคัดเลือกในระบบ TCAS68 เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วางแผนและเตรียมตัวสาหรับการสมัครในระบบ TCAS69 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 6. อัตราค่าสมัครสอบครับ สำหรับ TCAS69 ในปีนี้ ยังคงใช้อัตราเดิม คือ TGAT/TPAT 140 บาท และ A-Level 100 บาทต่อวิชา ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่ได้ปรับขึ้นมานานกว่า 19 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนการจัดสอบที่สูงขึ้น ทั้งค่ากระดาษ ระบบรักษาความปลอดภัย และค่าบุคลากร เพื่อรักษามาตรฐานข้อสอบให้มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทปอ. จึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าสมัครสอบใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2570 เป็นต้นไป ดังนี้ TGAT/TPAT: 159 บาทต่อวิชา A-Level: 119 บาทต่อวิชา
“TCAS69 จึงไม่เพียงเป็นระบบคัดเลือกกลาง แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรม เสมอภาค และโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ” ศ.ดร.วิเลิศ กล่าว