เมื่อลูกก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย… บทเรียนที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ / ครูฮ้วง

กว่า 18 ปีที่เราดูแลและปกป้องพวกเขาจากทุกสิ่ง วันหนึ่งพวกเขาก็จะโบยบินออกจากรังไปสู่โลกกว้าง นั่นคือช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า "การก้าวสู่มหาวิทยาลัย" สำหรับลูกๆ มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่สำหรับพ่อแม่ นี่คือการเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความท้าทายที่เราอาจไม่ทันตั้งตัว
หากคุณกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่ลูกกำลังจะก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่ครูฮ้วงกำลังจะเล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์กับลูก
ข้อที่ 1 : อย่าคิดว่าลูกพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งคนเดียว
ในหัวคุณอาจคิดว่า : "ลูกโตแล้ว ต้องรับผิดชอบตัวเองได้"
แต่ในความเป็นจริง : ลูกอาจรู้สึกเคว้งคว้างและสับสนมากกว่าที่คุณคิด การให้อิสระอย่างเต็มที่โดยไม่มีการชี้นำอาจทำให้ลูกตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ สิ่งที่ลูกต้องการคือพื้นที่ให้พวกเขาได้ลองผิดลองถูก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่ามีใครสักคนอยู่ข้างหลังคอยประคองเมื่อพวกเขาสะดุด
เคล็ดลับ : ค่อยๆ ปล่อยมือช้าๆ จากผู้คุมกฎมาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ถามคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ลูกคิดเอง เช่น "ลูกคิดว่าทางเลือกไหนดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้?" หรือ "ถ้าต้องตัดสินใจ ลูกจะเริ่มต้นจากตรงไหน?"
ข้อที่ 2: อย่าพยายามเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูกทุกเรื่อง
ในหัวคุณอาจคิดว่า : "ในเมื่อฉันช่วยได้ ฉันควรช่วยทันที"
แต่ในความเป็นจริง : การเข้าไปจัดการปัญหาให้ลูกทันทีที่คุณรู้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรคุยกับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมห้อง จะทำให้ลูกขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พวกเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีทักษะการเอาตัวรอด
เคล็ดลับ : ฟังให้มากขึ้น ถามให้มากขึ้น และให้พื้นที่ลูกได้ลองทำเอง สนับสนุนให้ลูกค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน และบอกพวกเขาว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร คุณจะอยู่ข้างๆ และพร้อมรับฟังเสมอ
ข้อที่ 3: อย่าโทรหาลูกบ่อยเกินไป
ในหัวคุณอาจคิดว่า : "ฉันแค่อยากรู้ว่าลูกเป็นยังไง"
แต่ในความเป็นจริง : การโทรหาหรือส่งข้อความตลอดเวลาอาจทำให้ลูกรู้สึกเหมือนถูกจับตามองและไม่มีพื้นที่ส่วนตัว ชีวิตในมหาวิทยาลัยคือการเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ การติดต่อที่มากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของลูก
เคล็ดลับ : กำหนดเวลาพูดคุยกันอย่างชัดเจน เช่น วิดีโอคอลสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ลูกได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ และเมื่อโทรไป ให้เน้นการรับฟังมากกว่าการซักถาม
การเป็นพ่อแม่ในยุคที่ลูกกำลังเติบโตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ไปเป็นผู้สนับสนุน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้ลูกได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งและมีความสุขในที่สุด
ด้วยรักและประสบการณ์
Littlethinkerlands of Campus
ทุ่งหญ้าแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
ครูฮ้วง
ครูฮ้วง-เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร เจ้าของสถาบัน Campus Genius Center ผู้สอนหลักสูตรติวเข้มเพื่อการสอบ SAT ด้วยแนวคิดแบบ Critical Thinking ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถยื่นคะแนนเข้าเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียนคณะอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ