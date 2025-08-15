‘อว.แฟร์ 2025’ ขนทัพงานวิจัยใกล้ตัว ใช้ได้จริง เสริมความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น เปิดโลกการจัดการน้ำแห่งอนาคตกับ ‘ThaiWater Application’ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีทันสมัยได้แล้ววันนี้ – 17 ส.ค. 68 ศูนย์ฯ สิริกิติ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนร่วมสัมผัสนวัตกรรม วิจัยใกล้ตัวกับแนวคิด ‘Universe of SRI’ และ โซน ‘Thai Tam Tueng (Thai Technologies & Automatic Machinery Trade) ไทยทำถึง’ นำเสนอผลงานที่จับต้องได้ และประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ภายในงานยังมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น พบกับนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตที่โซนกิจกรรม ZONE E: LIVING DISTRICT พื้นที่แห่งอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ชูไฮไลต์ “ThaiWater Application” แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนข้อมูลน้ำและอากาศที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เข้าถึงได้ทุกคน ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกว่า “น้ำ” เป็นส่วนสำคัญของชีวิต นำเสนอการเดินทางของหยดน้ำตั้งแต่ “นภา–ภูผา–มหานที” พร้อมแล้วให้คนไทยได้สัมผัสวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงาน อว.แฟร์ 2025 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 1–4 ชั้น G ศูนย์ฯ สิริกิติ์
การจัดงาน อว.แฟร์ 2025 ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการนำเสนองานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง อว. ที่ต้องการส่งเสริมการวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล และนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยในวันนี้ (15 สิงหาคม 2568) เริ่มต้นกับการเปิดพื้นที่สำหรับการโชว์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง บริเวณโซน D: VALLEY OF GROWTH ผลงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แนวคิด Universe of SRI: จักรวาลของวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานวิจัยที่จับต้องได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ภาครัฐ และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิดอันล้ำสมัย เน้นงานวิจัยที่โดดเด่น และมีความสำคัญต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ, Frontier and Deep Technology, สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, Soft Power และเทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมใช้งานจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมให้แก่ผู้เข้าชม นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้ร่วมสนุกกับ SRI Playground ที่มีกิจกรรมผสมผสาน Art & Science รองรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย พบเทคโนโลยีล้ำสมัยและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
อีกทั้งยังมีโซน Thai Tam Tueng (Thai Technologies & Automatic Machinery Trade) ไทยทำถึง จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.) ซึ่งมีการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 2568 การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (STI Inventions Contest 2025) รอบแชมป์ชิงแชมป์ พร้อมชมการสาธิตเครื่องจักรกลและสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยที่น่าสนใจ "Smart Pick and Place Robot" และหุ่นยนต์น้องหมาแสนฉลาด และอื่นๆ อีกมากมายต่อด้วย ZONE E: LIVING DISTRICT พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตอย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการป้องกันและฟื้นฟู เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืนเพื่อโลกอนาคต ไปจนถึงนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่สะท้อนวิถีการใช้ชีวิตแบบสมาร์ท โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการออกแบบวิถีชีวิตใหม่ที่เอื้อต่อทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ นิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที: เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของน้ำตั้งแต่กำเนิดบนท้องฟ้า ผ่านภูเขา ป่าต้นน้ำ สู่ชุมชน เมือง และทะเล โดยเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการน้ำทั้งระบบตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมแนะนำ “ThaiWater Application” เครื่องมืออัจฉริยะที่แปลงข้อมูลน้ำและอากาศที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง และเข้าถึงได้ทุกคน จัดแสดงโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำ (องค์การมหาชน)
ภายใน ZONE E ยังมีผลงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ภายใต้หัวข้อ “AI เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี” (AI for Health and Wellness) ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร โดยมี Telehealth อุปกรณ์ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นที่ทำงานร่วมกับระบบ IoT ช่วยให้ประชาชนสามารถประเมินภาวะสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ภายในโซนยังนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งร้อยเรียงเรื่องราวจากงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่น ผ่านนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาภาคธุรกิจชุมชน (SIE) โดยมีนิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่ผสมผสานทุนวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ งานศิลปะดั้งเดิมและศิลปะร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2568 อว.แฟร์ 2025 ยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยเปิดโลกการเรียนสู่เวทีสากลผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายพันธมิตร, กิจกรรมการประกวด MHESI Music Variety Awards 2025 คือการแข่งขันประกวดวงดนตรีผสมผสานประกอบการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย ในระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่า 640,000 บาท
ห้ามพลาด! งาน "อว.แฟร์ 2025" และงาน "NST Fair 2025" เปิดให้เข้างานวันนี้ – 16 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 20.00 น. และวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้างาน เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยงาน อว.แฟร์ 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 1 - 4 ชั้น G และงาน NST Fair 2025 จัดขึ้นที่ฮอลล์ 5 - 6 ชั้น LG ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand