"ศุภชัย" ปลัด อว. ชี้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย เสริมสร้างกำลังคน พร้อมรับมือโลกในยุคดิจิทัล พัฒนาหลักสูตร-กลไกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง สำหรับสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568 (สบส.7) ภายใต้หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย" โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ผู้เข้ารับการอบรมกว่า 40 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ปัจจุบันการอุดมศึกษาไทยมีการมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็น เพื่อรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. มุ่งสร้างกลไกในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรในสาขาอาชีพที่สำคัญให้ได้รับการรับรองในระดับสากล (International Accreditation) กำหนดให้มีระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ศักยภาพ และความพร้อม เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย มีการพัฒนาหลักสูตรทักษะสมัยใหม่ (degree / non - degree) ร่วมกับภาคเอกชน จัดทำ Skill Mapping และ Skill Transcript เพื่อระบุทักษะที่สำคัญของผู้เรียน มุ่งให้มี AI Based Education ในทุกระดับ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning Education) ในทุกหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ทดลองอยู่ในสนามของการทำงานจริง พัฒนาหลักสูตร Sandbox ในสาขาวิชาที่ต้องการกำลังคนอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตให้สามารถสื่อสารและใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"กระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยด้วยการพัฒนาหลักสูตรและกลไกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใช้เทคโนโลยี AI เสริมทักษะสมัยใหม่และภาษาอังกฤษ พร้อมผลักดันการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ" ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว