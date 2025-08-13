เตือน “โรคพิษสุนัขบ้า” ระบาดในสมุทรปราการ หมอแนะวิธีระวังป้องกัน

จากกรณีพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก ทีมแพทย์จากเครือ PRINC Group ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำเพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้
นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ว่า “โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) คือโรคติดเชื้อไวรัสที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ใช่แค่สุนัขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแมว กระรอก หรือค้างคาวด้วย
ทั้งนี้ เชื้อจะเข้าสู่คนผ่านการถูกกัด ข่วน หรือถูกเลียแผลที่มีรอยถลอก เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วจะใช้เวลาฟักตัวและเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่สมอง เมื่อเริ่มแสดงอาการทางระบบประสาท เช่น ปวดหัว มีไข้ อ่อนเพลีย และมีอาการรุนแรงในระยะสุดท้าย เช่น กลัวน้ำ กล้ามเนื้อกระตุก และเป็นอัมพาต ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายขาดได้เมื่อมีอาการแล้ว ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
แนวทางป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ทุกคนควรทำ คือ
• ฉีดวัคซีนป้องกันให้สัตว์เลี้ยง: เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยง
• ไม่สัมผัสสัตว์จรจัด: หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือเล่นกับสุนัขหรือแมวที่ไม่คุ้นเคย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการระบาด
• สังเกตอาการสัตว์: หากสัตว์เลี้ยงของตนเองมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น หงุดหงิดง่าย น้ำลายยืดผิดปกติ ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรีบนำไปพบสัตวแพทย์
สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน
หากคุณหรือคนในครอบครัวถูกสัตว์กัด ข่วน หรือถูกเลียแผล ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเข้ารับการรักษาโดยด่วนที่สุด คือ
1.ล้างแผลทันที: ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้งนานประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือแอลกอฮอล์
2.รีบไปพบแพทย์: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกกัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและต้องทำทันที เพราะยิ่งฉีดเร็วเท่าไหร่ โอกาสรอดชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
3 กักบริเวณสัตว์ที่กัด: หากเป็นไปได้ ให้สังเกตอาการของสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วันเพื่อดูว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของท่านและคนที่คุณรัก โรงพยาบาล PRINC Group พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยที่สุด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและเคล็ดลับสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กโรงพยาบาล PRINC Group หรือสนใจรับบริการและปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ใกล้บ้าน สายด่วนสุขภาพ โทร 1208