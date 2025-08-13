มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรอบการกุศลละครเวที “The Phantom of the Opera” สนับสนุนการสร้าง “MU Bio-Plant โรงงานยาที่มีชีวิต” แห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ คุณจำรูญ ชินธรรมมิตร์ และหม่อมหลวงจารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ กลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ราชาชูรส จำกัด กลุ่มบริษัท ราชาเซรามิค จำกัด พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ฟัน สโตน จำกัด จัดรอบการแสดงละครเวทีระดับโลก “The Phantom of the Opera” รอบการกุศล ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร
รายได้จากการจำหน่ายบัตรรอบการกุศลครั้งนี้ จะนำเข้าสู่ “กองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการสร้าง “MU Bio-Plant โรงงานยาที่มีชีวิต” แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการผลิตยานวัตกรรมจากงานวิจัยในประเทศ เพื่อการรักษาโรคร้ายแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาในราคาที่เหมาะสม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมทั้งสร้างประโยชน์แก่สังคมโลก