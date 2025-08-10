xs
“สตรีวิทยา” เจ๋ง ฝ่าด่านคู่แข่ง 5 พันทีม คว้าแชมป์แข่งขันตอบปัญหาฉลอง “60 ปี รามาธิบดี” ไปครอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นักเรียนจาก”สตรีวิทยา” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi Science and Mathematics Synthesis Test 2025 ในงาน 60 ปี รามาธิบดี

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี ของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี “60 ปี รามาธิบดี” ด้วยการจัดการแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi Science and Mathematics Synthesis Test (RSMS 2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ผู้เข้าแข่งขันจึงต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหามากกว่าการแก้โจทย์แบบท่องจำในแต่ละวิชา และยังต้องมีทักษะในการการทำงานเป็นทีมด้วย อีกทั้งต้องสามารถประยุกต์ความรู้จากหลายวิชาในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อ โดยพิจารณาปัญหาแบบเชื่อมโยงเป็น และสามารถสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาคำตอบได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างจากการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ

สำหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศทั้งหมด 1,769 ทีม รวม 5,307 คน เริ่มแข่งขันรอบแรกตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2568 จนผ่านการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10 ทีม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ประกอบด้วย นางสาวกัลยรักษ์ สาริกะวณิช นางสาวนันท์นภัส ศิริอนุการวัฒนา และนางสาวเบญญาภัสร์ กิตติอภิรมย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประกอบด้วย นายรอฟัยรุซ ราคุ นายสุริยา แซ่ห้าว และนายอภิรักษ์ สันนก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ประกอบด้วย นายก้องพิภพ จันทร์ นายกิตติศักดิ์ ขุนเพชร และนายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล

ทั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการแข่งขัน ทั้งความสนุก ความรู้ใหม่ๆ การทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ พี่ๆ นักศึกษาทุกคนดูแลดีมากค่ะ รู้สึกดีและภูมิใจที่ได้รางวัลที่ 1 พร้อมเหรียญและโล่รางวัล โล่สวยมากๆ ค่ะ

ส่วนโจทย์และรูปแบบการแข่งขันมีความโดดเด่นต่างจากการแข่งขันอื่นๆ ด้วยวิธีการทดสอบ โจทย์มี main line และ side line ซึ่งไม่เคยเจอจากการแข่งขันไหนมาก่อน เนื้อหาโจทย์มีความสนุก รู้สึกตื่นเต้น ตื่นตัวตลอดเวลา และรูปแบบการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็แปลกใหม่ และแตกต่างจากที่อื่นๆ มากค่ะ” และกล่าวด้วยว่า

“รู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการคิดโจทย์ของพี่ๆ ให้มีการประยุกต์ที่หลากหลาย มีความยากและท้าทาย รูปแบบการแข่งขันมีความแตกต่างและมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร สามารถนำเรื่องราวมาแต่งเป็นโจทย์ที่ต้องใช้ความรู้จากหลายวิชาได้ พี่ๆ นักศึกษารามาเก่งมากๆ ค่ะ”







