“สตรีวิทยา” เจ๋ง ฝ่าด่านคู่แข่ง 5 พันทีม คว้าแชมป์แข่งขันตอบปัญหาฉลอง “60 ปี รามาธิบดี” ไปครอง

นักเรียนจาก”สตรีวิทยา” คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi Science and Mathematics Synthesis Test 2025 ในงาน 60 ปี รามาธิบดี
สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี ของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี “60 ปี รามาธิบดี” ด้วยการจัดการแข่งขันตอบปัญหา Ramathibodi Science and Mathematics Synthesis Test (RSMS 2025) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ผู้เข้าแข่งขันจึงต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหามากกว่าการแก้โจทย์แบบท่องจำในแต่ละวิชา และยังต้องมีทักษะในการการทำงานเป็นทีมด้วย อีกทั้งต้องสามารถประยุกต์ความรู้จากหลายวิชาในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อ โดยพิจารณาปัญหาแบบเชื่อมโยงเป็น และสามารถสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาคำตอบได้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างจากการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ
สำหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศทั้งหมด 1,769 ทีม รวม 5,307 คน เริ่มแข่งขันรอบแรกตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2568 จนผ่านการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 10 ทีม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ประกอบด้วย นางสาวกัลยรักษ์ สาริกะวณิช นางสาวนันท์นภัส ศิริอนุการวัฒนา และนางสาวเบญญาภัสร์ กิตติอภิรมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประกอบด้วย นายรอฟัยรุซ ราคุ นายสุริยา แซ่ห้าว และนายอภิรักษ์ สันนก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ประกอบด้วย นายก้องพิภพ จันทร์ นายกิตติศักดิ์ ขุนเพชร และนายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล
ทั้งนี้นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการแข่งขัน ทั้งความสนุก ความรู้ใหม่ๆ การทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ พี่ๆ นักศึกษาทุกคนดูแลดีมากค่ะ รู้สึกดีและภูมิใจที่ได้รางวัลที่ 1 พร้อมเหรียญและโล่รางวัล โล่สวยมากๆ ค่ะ
ส่วนโจทย์และรูปแบบการแข่งขันมีความโดดเด่นต่างจากการแข่งขันอื่นๆ ด้วยวิธีการทดสอบ โจทย์มี main line และ side line ซึ่งไม่เคยเจอจากการแข่งขันไหนมาก่อน เนื้อหาโจทย์มีความสนุก รู้สึกตื่นเต้น ตื่นตัวตลอดเวลา และรูปแบบการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็แปลกใหม่ และแตกต่างจากที่อื่นๆ มากค่ะ” และกล่าวด้วยว่า
“รู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการคิดโจทย์ของพี่ๆ ให้มีการประยุกต์ที่หลากหลาย มีความยากและท้าทาย รูปแบบการแข่งขันมีความแตกต่างและมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร สามารถนำเรื่องราวมาแต่งเป็นโจทย์ที่ต้องใช้ความรู้จากหลายวิชาได้ พี่ๆ นักศึกษารามาเก่งมากๆ ค่ะ”