จุฬาฯ จัดงานเสวนาเปิดนิทรรศการ AI เฉลิมพระเกียรติฯ “แสงสว่างกลางใจ สานสายใยไทยมุสลิม” ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนสายใยไทย–มุสลิม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดงานเสวนาเปิดนิทรรศการปัญญาประดิษฐ์ (AI) “แสงสว่างกลางใจ สานสายใยไทยมุสลิม” ภายใต้โครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดทำ องค์ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 ณ ห้องการแสดงและกิจกรรม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานพระคลัง ข้างที่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ จากนั้น ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
ในโอกาสนี้ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์อัครศาสนูปถัมภก : จากใจชาวไทยมุสลิม” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาโดยคณะวิจัยในหัวข้อ “มุสลิมไทยน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ : การสร้างสรรค์ข้อมูลความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)” โดย ดร.ดลยา เทียนทอง รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม และ ผศ.ดร.จนัธ เที่ยงสุรินทร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และการเสวนาโดยพยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ “เสียงจากหัวใจไทยมุสลิมภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ”
นิทรรศการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ชื่อ “แสงสว่างกลางใจ สานสายใยไทยมุสลิม” นับเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของโครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงอุปถัมภ์ศาสนาและคติความเชื่อต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเหมาะสม ภายใต้หลักทศพิธราชธรรม ซึ่งนำมาซึ่งความร่มเย็นและสันติสุขแก่ประชาชนไทยทุกเชื้อชาติศาสนา ที่อยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้ร่มพระบารมี การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากรณีของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลาม การยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานั้น ได้นำมาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยี AI เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตภายใต้แนวคิด “AI for Good” หรือ “AI ที่ดีและถูกต้อง เพื่อประโยชน์แท้จริงของสังคมไทย”
นิทรรศการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้ชื่อ “แสงสว่างกลางใจ สานสายใยไทยมุสลิม” เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2568 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน
