ภาครัฐ-เอกชน เดินหน้ารณรงค์ผู้หญิง “กล้าตรวจ” เพื่อตนเอง ผนึกกำลังจัดแคมเปญ “สัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ 2568” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังกระตุ้นผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมจัดเสวนา “Step Up. Speak Up. Show Up.” กล้าที่จะก้าว กล้าที่จะเปล่งเสียง กล้าที่จะเป็นเธอ–เผยข้อมูลปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิง “ไม่กล้า” เข้ารับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
กรุงเทพฯ – 7 สิงหาคม 2568: สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวผนึกกำลังจัดแคมเปญ “สัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ 2568 (National Women’s Checkup Week 2025)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม “วันที่สำคัญที่สุด” (Make the Most Important Date.) “กล้าที่จะก้าว กล้าที่จะเปล่งเสียง กล้าที่จะเป็นเธอ” (Step Up. Speak Up. Show Up.) เพื่อตัวคุณเองและคนที่รัก” หวังสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการตรวจสุขภาพสตรีให้กับหญิงไทย ”กล้า” ทำเพื่อตนเอง และ “กล้า” เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ก้าวข้ามความเชื่อ ความเข้าใจผิด และความกังวลแบบเดิม ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก และมีสุขภาพที่ดี ระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2568 ณ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านขายยา และคลินิกของภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมโครงการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย กล่าวในงานแถลงข่าวและเสวนาหัวข้อ “Step Up. Speak Up. Show Up. กล้าที่จะก้าว กล้าที่จะเปล่งเสียง กล้าที่จะเป็นเธอ” เผยข้อมูลปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้หญิง “ไม่กล้า” เข้ารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ว่าแม้ผู้หญิงจะเป็น “ผู้อยู่เบื้องหลัง สุขภาพของทุกคนในครอบครัว” แต่ภาระเหล่านี้กลับทำให้ผู้หญิงหลายคนละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งในผู้หญิง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถ ป้องกันได้ง่ายหากตรวจพบแต่เนิ่น ๆ
“นอกจากภาระหน้าที่ในครอบครัวแล้ว ยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงละเลยสุขภาพตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นมีหลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว ความอาย ความไม่เข้าใจ หรือความเชื่อที่ผิด ส่งผลให้หลายคนพลาดโอกาสในการป้องกัน หรือรักษาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะแม้ว่ามะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นหนึ่งในปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากได้รับการตรวจคัดกรอง อย่างสม่ำเสมอ ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” ศ.พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล กล่าว
เผยข้อมูลปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้หญิง “ไม่กล้า” เข้ารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเสวนา “Step Up. Speak Up. Show Up. กล้าที่จะก้าว กล้าที่จะเปล่งเสียง กล้าที่จะเป็นเธอ”
จากข้อมูลล่าสุดผลสำรวจ Roche Diagnostics APAC Women’s Health Survey 2025 ซึ่งเก็บ ข้อมูลจากผู้หญิงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อายุ 25–50 ปี มากกว่า 300 ราย พบว่าเหตุผลหลักที่ผู้หญิงไทยไม่เข้ารับ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ได้แก่ คิดว่าไม่มีอาการผิดปกติ (34%) กลัวเจ็บ (28%) และกลัวผลตรวจ (26%)
นอกจากนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวยังพบว่า ร้อยละ 28 ของผู้หญิงไทยเคยเลื่อนหรือหลีกเลี่ยง การรักษาทางการแพทย์ เนื่องจากภาระหน้าที่ในครอบครัว โดยประเทศไทยมีอัตราสูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย จากทั้งหมด 8 ประเทศที่สำรวจ และมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เป็นผู้ตัดสินใจหลักในเรื่องการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และยังเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 70 และยังพบว่าร้อยละ 66 ของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ทั่วโลกเป็นผู้หญิง ในขณะที่ร้อยละ 71 ของบุคลากรด้านการแพทย์ ก็เป็นผู้หญิงเช่นกัน
นางสาวศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง กล่าวว่าตลอดหลายปี ที่ผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากมาย ทำให้ได้รับฟัง เรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งความกลัว ความกังวล และความเข้าใจผิดที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้หญิงจำนวนมาก เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีผู้หญิงหลายคนบอกว่า “กลัวเจ็บ จึงไม่กล้าไปตรวจ” หรือ “อาย กลัวเจอหมอผู้ชาย” บางคนบอกว่า “กลัวผลตรวจ กลัวเจออะไรไม่ดี” หรือแม้กระทั่ง “คิดว่าร่างกายปกติดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจ” ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันคือ อุปสรรคทางใจ ที่กลายเป็นกำแพงสำคัญ ที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างทันท่วงที
“มีความเข้าใจผิดที่ว่า การติดเชื้อ HPV เป็นเรื่องน่ากลัว หรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย HPV เป็นเชื้อที่พบได้บ่อยมากในผู้หญิงทั่วไป และในหลายกรณีร่างกายสามารถ กำจัดเชื้อได้เองตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น มองว่าการสื่อสารกับผู้หญิงควรเต็มไปด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และไม่ตัดสิน เราอยากเห็นสังคมที่ทำให้ผู้หญิง “รู้สึกปลอดภัย” ที่จะพูดถึงสุขภาพของตัวเอง “รู้สึกมั่นใจ” ที่จะไปตรวจโดยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย และรู้ว่าเธอมี “คนรอบข้าง” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างเธอ ในทุกย่างก้าว
เราควรเปลี่ยนการตรวจสุขภาพจาก “เรื่องที่น่ากลัว” ให้กลายเป็นการมอบ “ของขวัญแห่งความรัก ที่เรามอบให้ตัวเอง” เพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของทุกความฝัน ทุกบทบาท และทุกความรับผิดชอบที่ผู้หญิง ต้องเผชิญในแต่ละวัน” นางสาวศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ กล่าวเสริม
ด้าน นายมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าโรคมะเร็งปากมดลูกจะสามารถป้องกันได้ แต่ยังคร่าชีวิตผู้หญิงจำนวนมากในแต่ละปี เพราะอัตรา การตรวจคัดกรองยังต่ำ และยังมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่มาก โรชจึงมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
“แคมเปญสัปดาห์ตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ 2568 จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วในประเทศไทย แคมเปญนี้ ไม่ใช่แค่กิจกรรมประจำปี แต่เป็นพันธกิจระยะยาว เพื่อสุขภาพของผู้หญิงไทย ซึ่งธีมในปีนี้คือการรณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้หญิง “กล้า” ไม่ว่าจะเป็นกล้าที่จะก้าวออกมาจากความกลัว กล้าพูดคุยชักชวนให้คนรอบตัว ไปตรวจ และกล้านัดตรวจสุขภาพสตรี และชวนผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน
ที่ โรช เราเชื่อว่าการพัฒนาระบบสุขภาพต้องอาศัยมากกว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการแต่ต้องรวมถึง การสร้างการเข้าถึง ความตระหนักรู้ และความร่วมมือ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราสานต่อโครงการนี้ในปีที่ 2 ด้วยความ เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือที่กว้างขึ้นจากภาคีทุกภาคส่วน เราเชื่อว่าการตรวจพบเชื้อเร็วสามารถ ช่วยชีวิตทุกคน—ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง คนในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่คุณรักได้” นายมิไฮ อีริเมสซู กล่าวปิดท้าย
สำหรับแคมเปญ “สัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ 2568 (National Women’s Check Up Week 2025)” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งแคมเปญในปีนี้ ได้ส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV DNA Self-Sampling) ที่สะดวก ปลอดภัย และไม่ต้องพึ่งการตรวจภายในจากแพทย์ ลดข้อจำกัดเรื่องความกลัวและความอาย โดยเชิญชวนผู้หญิงอายุ 30–59 ปี ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่าง ด้วยตนเอง สามารถนำบัตรประชาชน มารับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี พร้อมรับ ผลิตภัณฑ์จากลอรีอัล หรือมิสทินได้ที่สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ร่วมโครงการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2568 นี้
เพราะผู้หญิงทุกคนควรได้มีเวลาเพื่อตัวเอง และการดูแลสุขภาพไม่ควรต้องรอให้สายเกินไป สามารถศึกษารายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hpvknownow.com