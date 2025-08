ริโก้ฯ ดึงพลังเยาวชน ขับเคลื่อน Circular Economy ผ่าน Ricoh R-cademy ปีที่ 16 เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต ตลับหมึกริโก้กลายเป็นบล็อกปูพื้นและม้านั่ง

​บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับภาคีพันธมิตร เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “ริโก้อะคาเดมี” (Ricoh R-cademy) ประจำปี 2568 ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปีนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิคุณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการ Green Road ช่วยกันจุดประกายพลังเยาวชน 16 โรงเรียนในเขตประเวศ เรียนรู้การแยกขยะ และทำความรู้จักกระบวนการ Upcycling ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Zero carbon Society) ที่สอดคล้องตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้ฯ​โดยพิธีเปิดโครงการฯ ประจำปี 2568 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ กทม. ผู้บริหารจากบริษัท ริโก้ ประเทศไทย คุณฌาริณีย์ เสนาณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับตัวแทนผู้บริหารของภาคีหลัก ประกอบด้วย นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ สำนักงานเขตประเวศ กทม. คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เวชสรรค์ หล้ากาศ จากโครงการ Green roadคุณฌาริณีย์ เสนาณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดงานว่า “โครงการนี้คือการแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของริโก้ฯ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาจิตสำนึกของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และทุนในการดำเนินโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพราะริโก้เชื่อว่าพลังของเยาวชน คือพลังของการเปลี่ยนแปลง”​นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ สำนักงานเขตประเวศ กทม. กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังนำเสนอถึงวิธีดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกทม.ในการคัดแยกขยะ เช่น โครงการ บ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืน และลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด หากลงทะเบียนแยะขยะ บนแอป BKK WASTE PAY ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะจะเหลือเพียง 20 บาท/เดือน หากไม่แยกขยะจะเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ 60 บาท เริ่มในเดือนตุลาคมนี้”​นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบทุนสนับสนุนโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ 16 โรงเรียนในเขตประเวศ โรงเรียนละ 10,000 บาท รวมถึงการอบรมเชิงทฤษฎี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเรียนรู้การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ จากท้องน้องดูดู้วาฬยักษ์ของมูลนิธิคุณ​รวมไปถึง Workshop Upcycling เปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ ซึ่ง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโครงการ Green Road แปรรูปตลับหมึกเปล่าของริโก้ เป็นบล็อกปูพื้น ม้านั่ง และแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ “ริโก้แยกแลกบุญ” ที่เก็บฝาขวดจากจุดรับบริจาคของริโก้ ทั่วประเทศ และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตประเวศ 16 โรงเรียน ส่งต่อเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling 20 ชุด (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 1 ชุด ใช้ 8,000 ฝา) แล้วมอบกลับคืนแก่ชุมชน รวมถึงการผลิตพวงกุญแจจากลูกปัดพลาสติก และทดลองใช้โฟมเหลือทิ้งที่หลอมรวมกับน้ำยาล้างเล็บ (อะซีโตน) เป็น “กาวสูตรพิเศษ” สำหรับหล่อทรายขึ้นรูป เป็นกระถางต้นไม้ เหรียญพระ ตุ๊กตาและของใช้ทดแทนปูนซีเมนต์​“อยากเชิญชวนภาคธุรกิจร่วมรักษ์โลกกับริโก้ องค์กรหรือบริษัทที่ใช้ตลับหมึกของริโก้ สามารถร่วมโครงการรีไซเคิล เพื่อนำของเหลือใช้กลับมาเป็นของใช้ที่มีคุณค่า โดยแจ้งความประสงค์มายังริโก้เพื่อขอรับกล่องรวบรวมตลับหมึกไปตั้งที่ออฟฟิศ ริโก้จะนำตลับหมึกเปล่าเหล่านั้นไป Upcycling ให้เป็นบล็อกปูพื้นและม้านั่ง นำไปบริจาคให้ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวมถึงจะนำเก้าอี้ที่ผลิตจากตลับหมึกเปล่าของริโก้ไปมอบให้องค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ด้วย เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อม” คุณฌาริณีย์ เสนาณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเชิญชวน​หัวใจสำคัญของโครงการ Ricoh R-cademy คือการ “ปลูกต้นกล้าแห่งจิตสำนึก” เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็น “ต้นไม้ใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลง” โครงการนี้ไม่ใช่แค่กิจกรรม CSR ระยะสั้น แต่คือภารกิจระยะยาวของริโก้ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 ตลอดระยะเวลา 16 ปี มุ่งหวังให้เยาวชนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและน้ำ ขยะและของเสีย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ภายใต้แนวคิดสำคัญ 2 ด้าน คือ การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Zero Carbon Society) และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป้าหมาย Driving Sustainability for Our Future.​ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของริโก้ ประเทศไทย ได้ที่ https://bit.ly/ricohthailandfacebook