พลิกมุมมองพ่อแม่ : เตรียมลูกสู่โลกอนาคตที่ไม่เหมือนเดิม / ครูฮ้วง

ในโลกที่หมุนเร็วกว่าที่เคย ความเชื่อเดิมๆ อย่าง "ปริญญาคือทุกสิ่ง" กำลังถูกท้าทายด้วยความจริงที่ว่า "ทักษะแบบเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างหากคือที่สุด" ในฐานะพ่อแม่ ชุดความคิด (Mindset) ของเรามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางลูกเลือกเส้นทางชีวิต การเรียน และอาชีพ
เพื่อให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้อย่างแท้จริง การยึดติดกับคณะยอดนิยม หรืออาชีพที่ "มั่นคง" แบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ถึงเวลาที่เราต้องมองให้กว้างและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมลูกให้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังถูกสร้างขึ้นโดยคนรุ่นใหม่
1. เปลี่ยนนิยาม "ความมั่นคง": จาก "งานประจำ" สู่ "การปรับตัวและสร้างสรรค์" ในอดีต การเลือกคณะมักผูกติดกับความคาดหวังว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำทันทีและตลอดไป แต่วันนี้หลายอาชีพกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี หรือต้องใช้ทักษะใหม่ๆ ดังนั้น แทนที่จะมองหาคณะที่ "มั่นคง" หรือ "หางานง่าย" (ซึ่งอาจไม่จริงอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้) เราควรเน้นคณะที่:
• เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) : ไม่ใช่แค่ทักษะด้าน AI เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการ สุขภาพ รวมถึงทักษะสำคัญอื่นๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking), การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) , และ ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) : คณะที่ดีควรสอนให้ลูกรู้จักตั้งคำถาม ค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อโลกเปลี่ยนไป
• เน้นการสร้างสรรค์และนวัตกรรม : สนับสนุนให้ลูกคิดนอกกรอบ กล้าทดลอง และสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้เอง ไม่ใช่แค่เป็นผู้บริโภคความรู้หรือเทคโนโลยี
2. เปลี่ยนบทบาทพ่อแม่และครู: จาก "ผู้สั่ง" สู่ "โค้ชและผู้ร่วมเรียนรู้" ในโลกที่ข้อมูลไหลบ่าและองค์ความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พ่อแม่และครูไม่ควรเป็นเพียงผู้กำหนดทิศทาง แต่ควรเป็น "โค้ช" และ "ผู้ร่วมเรียนรู้" ที่คอยสนับสนุนและกระตุ้นให้ลูกค้นพบเส้นทางของตัวเอง
• หมั่นสังเกตความสนใจและพรสวรรค์ : ใช้เวลาสังเกตสิ่งที่ลูกสนใจเป็นพิเศษ กิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุข หรือเรื่องที่ลูกอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
• เปิดโอกาสและเชื่อมโยง : พาไปเวิร์คช็อป งานแสดงสินค้าอาชีพ หรือพูดคุยกับผู้คนที่ทำงานในสายต่างๆ เพื่อให้ลูกได้สัมผัสและค้นพบสิ่งที่จุดประกายความสนใจ
• แสดงให้เห็นว่าเราเองก็ยังเรียนรู้ : พ่อแม่และครูควรเป็นแบบอย่างในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกเห็นว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุด
3. เปลี่ยนมุมมองสาขาเรียน: จาก "สาขาเดียว" สู่ "ข้ามศาสตร์และทักษะเชื่อมโยง" โลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้จากสาขาเดียวอีกต่อไป การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็น
• พิจารณาหลักสูตรที่ผสมผสานหลายศาสตร์ : ยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผนวกความรู้ด้าน AI เข้ากับสาขาอื่นๆ อย่างชัดเจน:
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (โท/เอก), วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) : วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ), เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
- มหาวิทยาลัยมหิดล : สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (เน้นรวม AI และ Data Science)
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Thammasat AI Center (TUAI Center) ที่เปิดสอนหลักสูตร AI หลากหลายระดับ
• เน้นทักษะที่นำไปใช้ได้หลายสาขา : ไม่ว่าลูกจะเรียนคณะอะไร ทักษะอย่างการเขียนโปรแกรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ, หรือการทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในทุกอาชีพ
การพลิกมุมมองเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพ่อแม่หลายๆ คน แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมลูกๆ ของเราให้พร้อมสำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะ อนาคตไม่ได้รอเราอยู่ แต่กำลังถูกสร้างขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะ
ครูฮ้วง
ครูฮ้วง-เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร เจ้าของสถาบัน Campus Genius Center ผู้สอนหลักสูตรติวเข้มเพื่อการสอบ SAT ด้วยแนวคิดแบบ Critical Thinking ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถยื่นคะแนนเข้าเรียน และประสบความสำเร็จในการเรียนคณะอินเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ