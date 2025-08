อว. เตรียมจัดงาน “อว.แฟร์ - มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ” 9-17 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ ” หรือ “อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” และงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการ รมว.อว. และผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าร่วม ที่ลานกิจกรรม ชั้น 9 SIAMSCAPE กรุงเทพฯนางสาวสุดาวรรณ กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้เตรียมจัดงาน “อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” และงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) โดยเป็นการรวม 2 งานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานในกระทรวง อว. กว่า 200 หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนในทุกสหวิทยาการ พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เป็นการผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นพลังสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รมว.อว. กล่าวต่อว่า โดยงาน อว.แฟร์ 2025 จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Creators of Tomorrow” ที่สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของ ‘นักสร้างสรรค์แห่งอนาคต’ โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร ฮอลล์ 1-4 ชั้น G ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้กลายเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรมและสหวิทยาการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและภารกิจสำคัญของ อว. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้และกำลังคน ภายใต้นโยบาย “สร้างปัญญา เปิดโอกาส สร้างอนาคตไทย”ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างคนให้มีทักษะที่สอดรับกับอนาคต เพื่อให้เยาวชนและแรงงานไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผ่านนวัตกรรมการศึกษา เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสริมสร้างระบบนิเวศที่พร้อมผลักดันผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงภายในงานจะแบ่งออกเป็นได้แก่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน,พื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบเกม,พื้นที่ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ เสริมพลังธุรกิจไทยสู่อนาคต,นวัตกรรมเพื่ออนาคตของธุรกิจไทย,นวัตกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต,วิทยาศาสตร์ที่ผสานกับพลังจินตนาการของมนุษย์,ตลาดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวมสินค้ากว่า 20,000 รายการ จากกว่า 350 ร้านค้าภายใน 7 โซนหลักยังจะได้พบกับซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญในปีนี้ ได้แก่– เรือตัดน้ำแข็งล้ำยุคจากจีนที่นักวิจัยไทยใช้สำรวจขั้วโลก อยู่ที่ Zone A: INSPIRED ARENA,– สัมผัสโลกวิทย์ในฝันผ่านประสบการณ์เสมือนจริง อยู่ที่ Zone A: INSPIRED ARENA,– เตรียมพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการทดลองสอบจริง และรู้ผลสอบทันทีหลังสอบเสร็จ พร้อมเทคนิคการแก้โจทย์ข้อสอบ A-Level จากผู้มากประสบการณ์ อยู่ที่ Zone B: LEARNING ARCADE ,– เรียนรู้การจัดการเมืองผ่านเกม อยู่ที่ Zone D: VALLEY OF GROWTH,– แอปพลิเคชันจัดการน้ำอัจฉริยะ ใช้งานจริงได้ทุกวัน อยู่ที่ ZONE E: LIVING DISTRICT,– ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยของจริงจากอวกาศ จัดแสดงครั้งแรกในเอเชีย อยู่ที่ ZONE F: ART & SCIENCE FOR FUTURE THAILAND และ– เปิดโลกภารกิจอวกาศไทยสู่สากล อยู่ที่ ZONE F: ART & SCIENCE FOR FUTURE THAILANDนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่เป็นไฮไลต์และสีสันภายในงาน “อว.แฟร์ 2025” ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ Royal Pavilion, พิธีมอบรางวัล Prime Minister's Science Award 2025, กิจกรรมทดลองทำข้อสอบ TCAS แบบเสมือนจริง วันละ 3 รอบ ตลอดทั้ง 9 วัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Robot Interactive Performance และกิจกรรมเสวนาและการแสดงบน Main Stage, Mini Stage และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมเสวนากว่า 130 หัวข้อที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ของโลก อาทิ Alpha Skills x The Standard เช่น Decoding Alpha Generation โดย ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา, Podcast Show: รายการ Human ศาสตร์ ,Workshop : เทคนิคการเอาตัวรอด Gen Alpha, เลี้ยงลูกให้ ‘เข้าใจ–ใช้เป็น’ พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล โดย ดร. นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกรมสุขภาพจิต, ถอดรหัสประวัติศาสตร์การศึกษา และการสร้างคนแห่งโลกอนาคต โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นต้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรียังจะได้เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน ได้แก่ Paper Planes, LANDOKMAI (ลานดอกไม้), tinn ติณณ์, ป๊อบ ปองกูล (POP PONGKOOL), PURPEECH, 4EVE, Whal & Dolph, PARADOX และ THE TOYSนางสาวสุดาวรรณ กล่าวอีกว่า ขณะที่การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) ในปีนี้จะมาพร้อมแนวคิด "Science in Action! For Sustainable Communities" โดยจะจัดขึ้นที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งทุกคนจะได้สัมผัสและเรียนรู้กับวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง ได้ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ Quantum Quest: ควอนตัมเปลี่ยนโลก, นิทรรศการ Brain Inside Out: เปิดโลกวิทยาศาสตร์แห่งสมองสุดอัศจรรย์, นิทรรศการ Mystery of Svalbard: คลังเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต, นิทรรศการ Little Inventor: ดินแดนนักประดิษฐ์ตัวน้อยนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต่างประเทศ สถาบัน/สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชน ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ให้เยาวชนได้ร่วมสนุกอีกมากมายด้วย“ทั้งสองงานนี้ไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการหรือกิจกรรมวิชาการ แต่คือพื้นที่เปิดให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและสนุกสนาน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด และต่อยอดจินตนาการไปด้วยกัน เพื่อก้าวสู่อนาคตของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างแท้จริง” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว