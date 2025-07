การร่วมมือ - รวมน้ำใจของคนไทย สร้าง“โรงงานยาที่มีชีวิต” เเห่งแรกของประเทศ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

“โรคมะเร็ง” อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นภัยร้ายของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทุก 3 นาที จะมี คนไทย 1 คน เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ดังนั้น วิธีการรักษาในปัจจุบันจะมีการผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี หรือการรักษาแบบมุ่งเป้าด้วยเซลล์บำบัดต่างๆ การรักษาหลายๆ อย่างยังมีข้อดีและข้อเสีย หรือผลข้างเคียงของคนไข้ เช่น บางคนก็ยังไม่ตอบสนองยาเคมีบางอย่างหรือผลกระทบต่อเซลล์ปกติด้วย หรือบางคนก็กลับมาเป็นซ้ำได้อีกดังนั้น “มหาวิทยาลัยมหิดล” มีแนวทางในการผลิตภัณฑ์ยาที่รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซซล์ ด้วยเซลล์และยีน (CAR-T cell) ภายใต้มาตรฐานแห่งแรกในอาเซียน และจัดตั้งโรงงานผลิตยา MU -Bio Plant “โรงงานยาที่มีชีวิต” เเห่งแรกในประเทศไทย สำหรับผลิตกลุ่มยา Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ในราคาที่ถูกลง ที่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตได้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้ง “กองทุนมหิดลเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล” ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในการสนับสนุน กองทุนนี้จะมีหน้าที่ระดมทุนเพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบการวิจัยและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคมะเร็งด้วยการใช้เซลแทนเคมีบำบัดและพัฒนานวัตกรรมในการรักษาโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่สำคัญคือการสร้างโรงงานยาที่มีชีวิต (MU-Bio Plant) สำหรับผลิตยากลุ่ม ATMP แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อยกระดับการรักษาโรคร้ายแรง โดยเฉพาะมะเร็งทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ ได้ในราคาที่ถูกลงรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมโลก จากงานวิจัยในห้องทดลอง สู่ยานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ได้จริงศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ กล่าวว่า “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระ ราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคภาคีต่างๆ อาทิ พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชาชูรส จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด บริษัท เดอะ เบเวอร์ลี โฮเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท ฟัน สโตน จำกัด โดยเหมารอบการแสดงละครเวทีระดับโลก PHANTOM OF THE OPERA ซึ่งถือเป็นรอบการกุศล ละครเวทีรอบการกุศล "PHANTOM OF THE OPERA" เป็นบทประพันธ์ระดับตำนาน ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของรักแท้ ความเสียสละ และ "การให้" อันยิ่งใหญ่ ผ่านการแสดงสุดอลังการ สำหรับรายได้ในการจัดครั้งนี้ นำมาสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ “กองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการสร้าง MU Bio Plant “โรงงานยาที่มีชีวิต” แห่งแรกในประเทศไทย โดยจัดการแสดง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เวลา 14.00 น.”“สำหรับท่านที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง“โรงงานยาที่มีชีวิต” หรือ MU Bio Plant แห่งแรกในประเทศไทย ในการผลิตยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในนามกองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืน ชื่อบัญชี "กองทุนมูลนิธิมหิดลเพื่อความยั่งยืน 1" ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 459-0-91433-6*ทุกการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า” อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย