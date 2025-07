สาธิตจุฬาฯ นำนักเรียนโครงการ Art Learning ระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasak

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม นำนักเรียนในโครงการ Art Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasakด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์ทางด้านศิลปะ โดยนอกจากการทำงานศิลปะในห้องเรียนแล้ว นักเรียนควรได้ชมงานศิลปะที่หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์เพื่อเปิดโลกกว้างทางศิลปะ และเรียนรู้เรื่องมารยาทในการเยี่ยมชมงานศิลปะ ในครั้งนี้โครงการจะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาชมงานศิลปะ ณ ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasak ชมงานนิทรรศการชาร์โคล ฟังการบรรยาย และชมการสาธิตการวาดภาพด้วยชาร์โคลโดยอาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญและนักบรรยายทางศิลปะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้ด้วยศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasak ภายใต้การดูแลของคุณธีระ วานิชธีระนนท์ ได้เปลี่ยนบทบาทจากหอศิลป์และหอจดหมายเหตุของอาจารย์เฟื้อ มาเป็น ศูนย์ศึกษาและจัดแสดงงานศิลปะชาโคล ที่นี่เป็นทั้งแหล่งรวมผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์งานด้วยชาโคล และเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าศิลปะแขนงนี้สาเหตุหลักที่จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา เนื่องจากคุณธีระเล็งเห็นว่ามีศิลปินที่ทำงานชาโคลในประเทศไทยน้อยมาก รวมถึงนักสะสมและผู้ที่รู้จักงานประเภทนี้ก็ยังมีจำนวนจำกัด เป้าหมายสำคัญคือการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะชาโคลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพราะประเทศไทยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชาโคลหลายท่าน และเทคนิคการใช้ชาโคลก็มีความหลากหลายทางศูนย์ฯ มีแผนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศิลปะชาโคล เช่น การสาธิตการเผาถ่าน สำหรับการวาดภาพ และการจัด เวิร์คช็อป ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ (อาจเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มาสาธิตและจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการ ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทาง Facebook และได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการที่ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์งานนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่ง แกลเลอรีแห่งนี้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 10 กว่าปีภายในกิจกรรมนั้น คุณธีระ วานิชธีระนนท์ นักสะสมงานศิลปะ เจ้าของ 333 Gallery/Surasak ผู้จัดตั้ง ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center และผู้จัดนิทรรศการนี้ กล่าวต้อนรับอาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญและนักบรรยายทางศิลปะ พานักเรียนเริ่มต้นด้วยผลงานที่ชั้น 3 ของ Gallery เริ่มต้นด้วยผลงานของ อ.สมยศ คำแสง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาประติมากรรมไทย กับภาพผลงาน “โลภะ โทสะ โมหะ”ต่อมาที่ผลงานของ อาจารย์ไสว ดวงเนตรงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุธรรมชาติไสว ดวงเนตร ถ่ายทอดความรู้ การเขียนภาพด้วยชาร์โคล ลงน้ำหนักด้วย ถ่านชาร์โคลที่เผาเองจากนั้น อาจารย์ปกรณ์ นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ชมผลงานของ “สมคิด ดวงเนตรงาม” อดีตข้าราชการฝ่ายอนุรักษ์ของกรมศิลปากร ปัจจุบันเป็น ศิลปินอิสระโดยผลงานชิ้นสำคัญในนิทรรศการชั้น 3 และศิลปินที่เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการ 3 ท่าน นำชมผลงานของตัวเองจากนั้นอาจารย์ปกรณ์บรรยายนำชมผลงานของศิลปินชั้นครู เช่น อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ และศิลปินชั้นครูอีกหลายท่านอาจารย์ปกรณ์ นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมฝึกปฏิบัติการชาร์โคลเบื้องต้น โดยศิลปินชาร์โคลสาธิตการวาดชาร์โคล ด้วยเทคนิคเปียกและแห้ง ให้นักเรียน เบื้องต้น ก่อนให้สร้างผลงานภาพของนักเรียนเอง“นักเรียนในโครงการ Art Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasak ทั้งนี้บรรยากาศครึกครื้น เด็กๆ ตั้งใจมาก ทุกคนเห็นการสาธิตชาร์โคลเปียก และได้ลงมือเขียนภาพชาร์โคลด้วยตนเอง สนุกสนานกันทุกคน” อาจารย์ปกรณ์กล่าวขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะครั้งใหม่กับนิทรรศการ ณ ศูนย์ Charcoal: The Exhibition and Study Center 333 Gallery/Surasakนิทรรศการนี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับผู้ที่หลงใหลในศิลปะถ่านไม้ (Charcoal Art) โดยจะพาคุณไปร่วมค้นพบเสน่ห์ของลายเส้นและน้ำหนักของถ่านไม้ผ่านผลงานสุดเข้มข้นจากศิลปินแนวหน้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปัน และจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับวงการศิลปะอีกครั้งพิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2568ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ศิลปะที่สัมผัสได้ลึกถึงหัวใจ เพราะ “ถ่านไม้” ไม่ได้เพียงแค่เขียนภาพ... แต่มันเขียนความรู้สึก