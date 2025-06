พลังของ “เสียง” ที่มากกว่าแค่รอดชีวิต - โรช ไทยแลนด์ ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ ในเดือนแห่งผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง (Cancer Survivor Month)

#CancerSurvivorMonth #VoicesForHer #รู้ทันมะเร็งเต้านม

กรุงเทพมหานคร - 27 มิถุนายน 2568 : เนื่องในโอกาส “เดือนแห่งผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง” (Cancer Survivor Month) โรช ไทยแลนด์ เดินหน้ารณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งยังคงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงไทยเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาด และลดการเสียชีวิตจากระยะแพร่กระจาย โดยจัดเวทีเสวนา เพื่อเปิดพื้นที่ให้ “เสียง” ของผู้รอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และภาคีเครือข่าย ได้สะท้อนความจริง ของโรคมะเร็ง ภายใต้หัวข้อ “Voices for Her: เสียงของเรา เพื่ออนาคตของเธอ” ที่จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2568 นี้ทั่วโลกยกให้เดือนมิถุนายนของทุกปีเป็น “Cancer Survivor Month” หรือเดือนแห่งผู้รอดชีวิต จากโรคมะเร็งเพื่อส่งต่อกำลังใจ สร้างความเข้าใจ และย้ำเตือนถึงพลังของชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ท่ามกลาง เรื่องราวมากมายของการต่อสู้กับโรคร้าย หนึ่งในโรคที่ยังคงเป็นภัยเงียบอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ “มะเร็งเต้านม” ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ คุณภาพชีวิตข้อมูลล่าสุดจาก The Global Cancer Observatory ระบุว่า โรคมะเร็งเต้านมคิดเป็น 1 ใน 7 ของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีผู้หญิงกว่า 500,000 คนในภูมิภาคนี้ที่กำลัง ป่วยหรือเคยรอดชีวิตจากโรคนี้ภายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทย แนวโน้มการเกิดโรค ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยทำงานและวัยรุ่นตอนปลาย โดยอัตราการเกิดโรคในกลุ่มอายุ 15–39 ปี เติบโตเฉลี่ยถึง 4.06% ต่อปี 1ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคแม้มะเร็งเต้านมจะเป็นภัยเงียบ แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยปัจจุบัน ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกมีโอกาสหายขาดสูงกว่า 90% โรชจึงเน้นย้ำถึง ความจำเป็นในการเข้าถึงการตรวจแมมโมแกรม และการวินิจฉัยที่แม่นยำ เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาส รอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ“เสียง” ที่ทรงพลัง... ไม่ใช่แค่การมีชีวิตรอด แต่คือการกลับมายืนอย่างมีคุณภาพนายแมทธิว ไซมอน โคตส์ ผู้จัดการทั่วไป โรช ไทยแลนด์ กล่าวว่า แม้หลายคนอาจมองว่า มะเร็งเต้านมเป็นเพียงโรคของผู้หญิงวัยกลางคน แต่สถิติล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่า โรคนี้กำลังไล่ทันผู้หญิง วัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานอย่างน่าเป็นห่วง แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกโอกาสหายขาดมีมากกว่า 90% และนั่นคือเหตุผลที่ โรช ไทยแลนด์ เชื่อมั่นว่า การ “รู้ก่อน” คือพลังแห่งการเลือกชีวิต“โรชเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ — ไม่ใช่เพียงเพื่อการรักษา แต่เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น วิสัยทัศน์ของเราคือการร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยไปสู่อนาคตที่ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัย และการรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะกับโรคที่กระทบต่อชีวิตผู้หญิงจำนวนมาก เช่น มะเร็งเต้านม โรช ไทยแลนด์ จึงไม่เพียงรณรงค์เรื่องการตรวจคัดกรองเท่านั้น แต่ยังต้องการเปิดพื้นที่ให้ “เสียงของผู้หญิง” ได้ถูกฟัง — ไม่ใช่ในฐานะผู้ป่วย แต่ในฐานะ “ผู้รอดชีวิต” ที่มีเรื่องราว ทัศนคติ และแรงบันดาลใจให้สังคม”เมื่อผู้หญิงลุกขึ้นพูด... เรื่องมะเร็งไม่ใช่แค่เรื่องของโรค แต่คือเรื่องของชีวิตการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่รวมทั้งพลังใจ ความรู้ทางการแพทย์ และแรงบันดาลใจไว้ด้วยกัน โดยมี รศ. พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคุณไอรีล ไตรสารศรี รองประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้มของโรค และเรื่องราว จากประสบการณ์จริง เพื่อนำ “เสียงของผู้หญิง” มาสะท้อนความหวัง ความกลัว และกำลังใจที่ช่วยให้ “อยู่ร่วมกับโรค” ได้อย่างไม่หวั่นไหวการเสวนา “Voices for Her: เสียงของเรา เพื่ออนาคตของเธอ” จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 – 14.30 น. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังเสียงและความหวังผ่านแฮชแท็ก