ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 70 พรรษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 – กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสอวน. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 (The 21st International Geography Olympiad - iGeo 2025) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกกว่า 400 คน เข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และเพื่อยกระดับศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ และเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย พร้อมทั้งเป็นการสืบสานพระราชดำริขององค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ที่ทรงสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวสู่เวทีวิชาการระดับโลกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558 มูลนิธิ สอวน. ได้จัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศ และสนับสนุนการฝึกอบรมครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เยาวชนไทยคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกมาทุกปี โดยในปีล่าสุดยังเป็นครั้งแรกที่นักเรียนหญิงไทยคว้าเหรียญทองลำดับที่ 1 ได้สำเร็จศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการได้เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ว่าสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนที่ครบครัน โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพทางวิชาการได้แก่ การที่ QS World University Rankings by Subject 2025 ได้จัดอันดับให้จุฬาฯ อยู่ใน อันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 4 ของอาเซียน ในกลุ่มสาขา Arts and Humanities ซึ่งรวมถึงด้านภูมิศาสตร์ ที่จุฬาฯ พร้อมที่จะแบ่งปันองค์ความรู้นั้นกับเยาวชนจากทั่วโลก ผ่านเวทีภูมิศาสตร์โอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมถึง นักเรียนผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกิตติกวิน ฉลองกุล และนายณพล ฮ้อศิริมานนท์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายธนัตถ์พล ตวงทอง และนายณัฏฐ์ปวินท์ พรหมศิวรักษ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนานักเรียนไทยไปสู่ระดับนานาชาติทั้งนี้ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21 นี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2568