โฮปฟูล ผนึกกำลัง วว. จับมือพัฒนา BETA LIFE รับรางวัลระดับโลก ต้นแบบความร่วมมือวิจัยสุขภาพระหว่างรัฐและเอกชน

บริษัท โฮปฟูล จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทองจากงาน “The 50th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “สารออกฤทธิ์กลุ่มพิเศษจากเห็ดหลินจือแดง ที่มีการวิจัยด้านบทบาทในการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไต” ซึ่งต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “BETA LIFE”รางวัลที่ได้รับนับเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของนวัตกรรมไทยในการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีสากล โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งในกว่า 1,000 ผลงาน จาก 45 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติปัจจุบัน “โรคไตเรื้อรัง” เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั่วโลกกว่า 850 ล้านคน หรือมากกว่า 10% ของประชากรโลก และในปี 2019 มีผู้เสียชีวิตจากโรคไตมากกว่า 3.1 ล้านคน คาดการณ์ว่าในปี 2040 โรคไตจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 5 ของโลกประเทศไทยเองมีอัตราการพบโรคไตเรื้อรังสูงถึง 17.5% หรือประมาณ 11.6 ล้านคน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอัตราสูงถึง 22.2% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างรอบด้านนายอรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการ บริษัท โฮปฟูล จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนา BETA LIFE เป็นการผสานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพรไทย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแนวทางดูแลสุขภาพที่มีฐานจากงานวิจัยรองรับ มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชากรไทย”ผลิตภัณฑ์ BETA LIFE อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือ ร่วมกับสารสำคัญอื่นที่ผ่านการสกัดและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และ อย. โดยมีการพัฒนาในห้องปฏิบัติการของ วว. ด้วยกระบวนการสกัดเฉพาะเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระบบไตBETA LIFE วางจำหน่ายผ่านตัวแทนทั่วประเทศ ทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line Official, TikTok, Shopee และ Lazada โดยมุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันความสำเร็จจากเวทีนานาชาติในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่ดีของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในการผลักดันนวัตกรรมเชิงสมุนไพรให้เติบโตบนรากฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน