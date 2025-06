“ศุภชัย” ปลัดกระทรวง อว. เผยข่าวดี! 5 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ -ม.เชียงใหม่-ม.มหิดล-ม.ธรรมศาสตร์-ม.วลัยลักษณ์ ติด Top 100 โลกใน THE Impact Rankings 2025

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) หน่วยงานด้านการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2568 โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 2,526 แห่ง จาก 130 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก และมีสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้ารับการจัดอันดับทั้งสิ้น 83 แห่ง เพิ่มจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 77 แห่ง ซึ่งผลการจัดอันดับปรากฎว่า มี 5 สถาบันอุดมศึกษาไทยอยู่ในอันดับ Top 100 ของโลก แบบคะแนนรวม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 44 มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 64 และมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 93 ซึ่งขยับมาอยู่ในอันดับ Top 100 เป็นปีแรก อีกทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของโลกที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการดำเนินงาน SDGs เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษาไทยอีกหลายแห่งที่ได้รับการจัดอันดับที่ 101-200 ของโลก ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ขณะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีพัฒนาการโดดเด่นใน SDGs เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) โดยสามารถยกระดับอันดับจากเดิมที่อยู่ในลำดับ +1,500 ในปี พ.ศ. 2567 มาอยู่ในช่วงอันดับที่ 401-600 ในปี พ.ศ. 2568 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากฐานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ในเมืองตลาดระดับท้องถิ่น“ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกครั้งนี้ และขอยกย่องความมุ่งมั่นของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลงานที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ในการส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในฐานะกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป“ ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวด้าน ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า นี่คือความภาคภูมิใจร่วมกันของประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ที่ผ่านมา กระทรวง อว. ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และพร้อมจะส่งเสริมและผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพของอุดมศึกษาไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกทั้งนี้ ในส่วนของการจัดอันดับความยั่งยืนในแต่ละด้าน มีสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ติดอันดับเป็นที่หนึ่งของประเทศดังต่อไปนี้ SDGs 1 เรื่อง ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 32 ของโลก SDGs 2 เรื่อง ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ได้แก่ มสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อันดับที่ 18 ของโลก SDGs 3 เรื่อง สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 3 ของโลก SDGs 4 เรื่อง สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 17 ของโลก *SDGs 5 เรื่อง บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 1 ของโลก SDGs 6 เรื่อง สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 44 ของโลก SDGs 7 เรื่อง สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 83 ของโลก SDGs 8 เรื่อง ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 14 ของโลกSDGs 9 เรื่อง สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 26 ของโลก SDGs 10 เรื่อง ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อันดับที่ 101-200 ของโลก SDGs 11 เรื่อง ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 33 ของโลก SDGs 12 เรื่อง สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 67 ของโลก SDGs 13 เรื่อง ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 40 ของโลก SDGs 14 เรื่อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 24 ของโลก SDGs 15 เรื่อง ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 34 ของโลก SDGs 16 เรื่อง ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 4 ของโลก และ SDGs 17 เรื่อง เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 10 ของโลก