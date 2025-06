วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเวที DTC Young Chef & Hospitality Challenge 2025 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนด้านการทำอาหารและการบริการ

ในปี 2568 นี้ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงสานต่อความสำเร็จ ด้วยการจัดงาน DTC Young Chef & Hospitality Challenge 2025 ขึ้น โดยครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภทใน 2 หมวดหมู่ คือ หมวดศิลปะการประกอบอาหาร ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ อาหารตะวันตกและเบเกอรี่ ส่วนอีกหมวดหมู่นั้นคือ หมวดการจัดการโรงแรม ประกอบด้วยการแข่งขันอีก 2 ประเภท ได้แก่ การผสมเครื่องดื่มและการจัดโต๊ะอาหาร ภายใต้กติกาที่ว่าผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 7-10 คน ซึ่งปีนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 28 ทีม จาก 24 โรงเรียนที่อยู่ในความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยดุสิตธานี รวมแล้วกว่า 300 ชีวิตเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันก่อนจะมาดวลฝีมือกันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ก่อนหน้านั้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 ทางวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ครอบคลุมทุกประเภทการแข่งขันโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของวิทยาลัย เวิร์กช็อปดังกล่าวประกอบไปด้วย การผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะ อาหารตะวันตก (Appetizer) อาหารตะวันตก (Main Course) และเบเกอรี่“เราจัดการแข่งขันครั้งนี้เพราะอยากให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้คิด ได้ฝึกทำงานร่วมกันเป็นทีมและวางแผนร่วมกัน” ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “อีกทั้งเปิดโอกาสให้เขาได้สนุกกับกิจกรรมที่เขาชอบ เป็นพื้นที่ให้มาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นในการผลิตคน ทำให้ผู้คนมีอาชีพ เราจึงหวังเช่นกันว่า นักเรียนเหล่านี้จะมีอาชีพที่เขารักต่อไปในอนาคต การเวิร์กช็อปวันนี้จึงอยากปูพื้นฐานให้เขาเห็นว่า อาชีพเชฟและสายงานบริการนั้นเป็นอย่างไร ไม่ใช่เห็นแต่ความสวยงาม แต่ต้องเห็นปัญหาด้วย เขาจะได้รู้ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าอยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร ซึ่งจะมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนเร็วขึ้น”ทางด้าน ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวเสริมว่า “วิทยาลัยดุสิตธานีรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนและครูอาจารย์จากโรงเรียนพันธมิตรของเราทั้ง 24 แห่งซึ่งจะเข้ามาชิงชัยกันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 และเพื่อไม่ให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกันเท่านั้น เราก็อยากให้ที่นี่เป็นเวทีที่ก่อเกิดมิตรภาพระหว่างสถาบัน และมีส่วนพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียนผู้เข้าแข่งขันด้วย เราจึงได้จัดเวิร์กช็อปในวันนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มาทำความรู้จักกันก่อน และเพิ่มศักยภาพของตนเองให้พร้อมสำหรับรอบชิง”แล้ววันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ มาลุ้นกันว่า ใครและโรงเรียนใดจะเป็นผู้คว้าชัยในการแข่งขัน DTC Young Chef & Hospitality Challenge 2025 ภายใต้ธีม “ท้าสร้างสรรค์เมนูอารมณ์ดี Dare to Boost Good Mood and Mind” ในครั้งนี้