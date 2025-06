ยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา เดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนห่างไกล ชี้ผลสัมฤทธิ์จริงจากการเรียนรู้ดิจิทัล

กรุงเทพ, 20 มิถุนายน 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา เดินหน้าสนับสนุนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผ่านความสำเร็จของโครงการ UOB My Digital Space (MDS) อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการได้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลให้นักเรียนกว่า 4,500 คนใน 8 โรงเรียน ซึ่งผลลัพธ์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งในด้านผลการเรียน ความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนโครงการ UOB MDS เริ่มต้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นโครงการสนับสนุนการศึกษาแบบองค์รวม ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา สนับสนุนการสอน และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ครูผู้สอนรายงานว่า นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในวิชาหลัก มีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงพฤติกรรมในห้องเรียนที่ดีขึ้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการ ที่ไม่ได้หยุดเพียงการมอบทรัพยากร แต่เป็นการส่งมอบผลลัพธ์ทางการศึกษาที่จับต้องได้อย่างแท้จริงทุกคนสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้โครงการ UOB MDS ในประเทศไทยสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาส 20,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 90 ปีของธนาคารยูโอบี เพื่อขยายโครงการให้สามารถสนับสนุนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอนาคตให้น้องๆ ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่• แลกคะแนนบัตรเครดิตยูโอบี: โดยทุก 1,000 คะแนน เท่าการบริจาค 200 บาท (ปกติ 100 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568• บริจาคโดยตรงให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tcfe.or.thนายริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการพัฒนาเติบโตด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ สิ่งที่โดดเด่นในระยะนี้ของโครงการ UOB My Digital Space คือพัฒนาการที่เห็นได้ชัดของนักเรียน การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น และความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน เราจะสามารถขยายความสำเร็จนี้และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในวงกว้างได้”นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “เมื่อนักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือดิจิทัล การให้คำแนะนำ หรือความต่อเนื่องในการเรียนรู้ พวกเขาก็สามารถพัฒนาได้อย่างชัดเจน ความร่วมมือกับยูโอบี ประเทศไทยช่วยให้เราสามารถขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นได้มากขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ในเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กๆ”ข้อมูลล่าสุดจากการดำเนินโครงการ• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น : นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ “ดี” ในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น• ทัศนคติในการเรียนรู้ดีขึ้น: นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือดิจิทัล และกล้าแสดงออก• พฤติกรรมในห้องเรียนดีขึ้น: ครูสังเกตว่านักเรียนมีวินัยมากขึ้น ทำงานเป็นทีมได้ดีมากขึ้น และมีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในชั่วโมงเรียนผ่านดิจิทัลธนาคารยูโอบี ประเทศไทยยังคงดำเนินโครงการ UOB My Digital Space เพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของยูโอบี สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาร่วมกันในการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และสร้างโอกาสระยะยาวให้กับเด็กนักเรียนทุกคน