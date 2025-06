โอปอล Miss World 2025 เยือน สธ. ขอเป็น Public Person ช่วยสื่อสาร "นับคาร์บ-มะเร็งเต้านม" ดันคนไทยมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2568 เวลา 14.55 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 เดินทางเข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือถึงการดำเนินงานโครงการ Opal For Her ซึ่งรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมของผู้หญิง รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสื่อสารเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีบุคลากรกระทรวงจำนวนมากแห่มาร่วมต้อนรับและถ่ายรูปกันด้วยความดีใจโอปอลให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือว่า ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาสวัสดีและพูดคุยกับรัฐมตรีก่อนที่จะไปประกวด มีหลายเรื่องที่ตนสนใจและอยากช่วยเหลือ วันนี้ได้มีการหารือหลายหัวข้อ อย่างที่ท่านบอกเรื่องของ "คาร์บ" ซึ่งปัญหาใหญ่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ล้นหลานเข้ามารักษาค่อนข้างเยอะ ต้องมีนโยบายในการจัดการ 3 ระดับ คือ ระยะยาว ระยะสั้น และระยะกลาง ซึ่งการนับคาร์บเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะรักษาและแก้ปัญหาในระยะกลาง เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับคนทั่วไปของคนไทย"คาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นอะไรเบสอาหารหลักของเราด้วย และเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมการทานอาหาร มองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราจะช่วยประชาสัมพันธ์ได้ และเรื่องของมะเร็งเต้านมที่โอปอลทำ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า สธ.มีมาตรการที่ใครที่มีประวัติครอบครัวหรือป่วยเป็นมะเร็งเต้านมทางพันธุกรรมสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรอง ทั้งอัลตราซาวนด์ แมมโมแกรมได้ฟรี เพียงใช้บัตรประชาชน เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบ ก็เป็นอีกสิ่งที่โอปอลจะต้องช่วยเหลือ สธ.เป็นผู้ประชาสัมพันธ์" โอปอลกล่าวโอปอลกล่าวอีกว่า อนาคตอาจมีหลาย Policy ที่ประชาชนคงจะได้ทราบเพื่อทั้ง สธ.และ Public Person (บุคคลสาธารณะ) อย่างโอปอล และประชาชน จะสามารถร่วมมือกันเพื่อที่จะปรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Well Being) ของคนไทยได้ อยากให้ทุกคนติดตามเพราะที่รัฐมนตรีแจ้งว่าโอปอลต้องเดินทางรอบโลกช่วงปีนี้ในการดำรงตำแหน่ง โอปอลอยากให้เวลากลับไทยมาช่วยกระทรวงด้วย เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหา หากมีการพูดคุยกับกระทรวงและรัฐมนตรีเพิ่มเติมก็จะมาบอกกล่าวทุกคนโอปอลกล่าวว่า ตนอยากใช้คำว่า Public Person มากกว่า Presenter เพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็น Presenter เราเป็น Public Person มีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลให้คนได้ทราบ เพื่อที่จะรักษาและปรับปรุงความเป็นอยู่และสุขภาพของคนไทยได้ อยากให้มองว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงอีกคนหนึ่งที่จะบอกต่อข่าวสาร และหวังว่าในอนาคตจะได้สร้างสรรค์ Policy ดีๆ มาช่วยเหลือคนมากขึ้นถามว่าเดินทางมากจะเหนื่อยหรือไม่ โอปอลกล่าวว่า ไม่ค่ะ เห็นคนมีความสุขโอปอลก็มีความสุขถามถึงโครงการสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์เรื่องของมะเร็ง จากนี้จะดำเนินการต่ออย่างไร โอปอลกล่าวว่า ก็จะเป็นอีก Policy ที่จะทำในระยะยาว เป็นการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ โอปอลเคยแจ้งว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสในโครงการของโอปอล Opal For Her เอง เราก็อยากจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่องของมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะหรือมะเร็งทั่วไปหรือด้านอื่นๆ ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะดำเนินแน่นอนถามว่าบุคลากรทางการแพทย์สำคัญอย่างไรกับประเทศชาติ โอปอลกล่าวว่า สำคัญค่ะ คือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญ โอปอลรู้สึกว่าปัญหาหรืออะไรที่จะต้องได้รับการแก้ไขระดับชาติ ต้องใช้ความร่วมมือของทุกคน ทางกระทรวงและรัฐมนตรีออก Policy ต่างๆ มาช่วย โอปอลก็มีหน้าที่ในฐานะ Public Person ในป่าวประกาศให้ประชาชนได้ทราบ รวมถึงประชาชนเองจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึง Policy และทราบว่าตนเองสามารถที่จะรักษาและดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอย่างไรได้บ้าง เพื่อที่จะนำไปสู่สังคมที่ทุกคนมีสุขภาพดีและทำอย่างอื่นในชีวิตได้อย่างเต็มที่นายสมศักดิ์กล่าวว่า โอปอล Miss World 2025 ได้แสดงเจตจำนงที่จะช่วยงานด้านสาธารณสุข ก่อนที่จะไปประกวดได้มาครั้งหนึ่งแล้วและมาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุขดูเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม เธอมีความรู้อย่างดี และเมื่อชนะเลิศเป็น Miss World ก็มาเยี่ยมเยียนกระทรวงสาธารณสุขและมีน้ำใจบอกว่า มีเวลาในส่วนงานของสาธารณสุขประเทศไทยก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนเป้นะรีเซนเตอร์ให้"โอปอลงานหนักมาก ใน 1 ปีต้องเดินทางรอบโลกเพื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ ช่วงไหนมีเวลาว่างก็จะมาร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้องขอขอบคุณ และถามว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจนอกจากมะเร็งที่เธอทำอยู่แล้ว ก็เลยนำเสนอเรื่องการนับคาร์บก็บอกว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ดูจากแบบฟอร์มการคิดคำนวณการใช้พลังงานต่อวันสำหรับคนป่วยและต้องควบคุมคาร์โบไฮเดรตมีความง่ายมาก เธอเป็นนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์เข้าใจได้ง่ายมาก มีเวลาก็จะช่วยด้านี้ด้วย" นายสมศักดิ์กล่าวทั้งนี้ นายสมศักดิ์ยังมอบทัพพีสีชมพูที่เป็นสัญลักาณ์ของการนับคาร์บให้แก่โอปอล สุชาตาด้วย