ทัพนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีพิชิต 61 รางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ THAIFEX - ANUGA ASIA 2025

แน่นอนว่า วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการและศิลปะการประกอบอาหารชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ย่อมไม่พลาดการเข้าร่วมแข่งขันเช่นทุกปี โดยในปืที่แล้ว ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีทำผลงานไว้ที่ 38 รางวัล แต่ปีนี้ได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยการทำผลงานรวมอยู่ที่ 61 รางวัล แบ่งเป็น ถ้วยแชมเปี้ยน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรีญทองแดง 25 เหรียญ และใบประกาศนียบัตรอีก 9 ใบนางสาวภัทรพร พูลทั่วญาติ นักศึกษาสาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี สามารถคว้ารางวัลใหญ่ นั่นคือ ถ้วย The Best Ultimate Junior Chef Award (Junior Chef) และเหรียญทองคะแนนสูงสุด และได้รับถ้วยแชมเปี้ยนจากการแข่งขัน Asian Rice and Noodle Challenge Junior Chefนางสาววรณัน ไพรกิจเจริญ นักศึกษาจากสาขาวิชาเดียวกัน ได้เหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Asian Cuisine Display Challenge (Without Tasting)นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีจะไม่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้ ถ้าปราศจากทีมผู้ฝึกสอนที่ช่วยเคี่ยวกรำ ได้แก่ อาจารย์วิมล อุ่นเพ็ชร์ อาจารย์ถิรยุส ใจใหญ่ อาจารย์ธมกร คุณวรานนท์ อาจารย์อนุชา ลีฬหาพงศธร อาจารย์ศิรินุช เศรษฐพานิช อาจารย์ณัฏฐิกุล เทียมหลา และ คุณอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ รวมทั้งยังมีผู้สนับสนุนสินค้าเพื่อใช้ในการแข่งขันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ด้วยคือ สินค้าแม่ประนอมจากบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด และ สินค้าริชส์จากบริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด