SACIT ชวนเที่ยวงานแห่งปี Crafts Bangkok 2025 18-22 มิ.ย. นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับไฮไลต์และกิจกรรมภายในงาน Crafts Bangkok 2025 ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ อันน่าประทับใจกับเสน่ห์แห่งหัตถศิลป์ไทยที่หลากหลาย จากผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย มากกว่า 300 คูหา โดยแบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้1. Silpacheep: ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2. SACIT Craft Space: ส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากกว่า 300 คูหา ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้• Meet the masters: งานฝีมือชั้นครู สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือ แห่งมรดกภูมิปัญญา ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน• Be conscious: งานฝีมือที่สะท้อนความยั่งยืนผสานความคิดสร้างสรรรค์ คลื่นลูกใหม่ของ งานฝีมือ สะท้อนศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์• Trendy look: งานฝีมือแห่งอนาคต สะท้อนเสน่ห์ของงานฝีมือที่เชื่อมต่อคนหลาย Generation ร้อยเรียงแก่นแท้ของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม3. SACIT Studio: พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งเป็น 3 ส่วน• จัดแสดงผลงานการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยของ SACIT อาทิ SACIT Concept 2025 SACIT Collection ในรูปแบบ Art toy• ชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมไทยกับช่างฝีมือรุ่นใหม่ New Young Craft 2025 ที่สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยทักษะและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรม• ชื่นชมและร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น4. The Craft Connect: ส่วนจัดแสดงเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ทั้ง 7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์ของไทย ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของเมือง5. Weaving Past to the Future: พื้นที่่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวของช่างฝีมือไทยที่ฝึกฝน พัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม สู่ชิ้นงานคุณภาพ​นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายในงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนาจากกลุ่ม New Young Craft เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในมุมมองใหม่, กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน, กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online, กิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่าน Social Media รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและความบันเทิงจากศิลปิน และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดการจัดงานร่วมกันสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย ที่มีทั้งความสวยงาม ประณีต และเต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะและภูมิปัญญาที่งาน Crafts Bangkok 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์