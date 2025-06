“เทดฟันด์” เดินหน้าสร้าง “ธุรกิจนวัตกรรมไทย” ให้เติบโตได้จริง เผยทุน TED Youth Startup ปี2568 มีสตาร์ทอัพสมัครเข้ารับทุนแล้วมากกว่า 500 ใบสมัคร กำลังเปิดรับให้ทุน StartUp for StartUp ถึง 26 มิ.ย.นี้

ความสำเร็จที่เด่นชัด คือการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ตลาดเชิงพาณิชย์จริง เชื่อมโยงเครือข่าย มหาวิทยาลัย–อุตสาหกรรม–ชุมชน ผ่าน TED Fellow หรือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการของเทดฟันด์ สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค ผ่านการบ่มเพาะและพี่เลี้ยงในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow จำนวน 73 หน่วย แบ่งเป็นสถาบันการศึกษา 54 หน่วย บริษัทเอกชน

15 หน่วย และหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วย โดย TED Fund ยังคงเป็นกลไกสำคัญของประเทศในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้เติบโตได้จริง พร้อมผลักดันสู่ระดับสากล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 68 น.ส.ไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของTED Fund ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกลไกการสนับสนุนทุนจากโครงการ TED Youth Startup ทั้งประเภท Ideation (IDEA) ซึ่งมีทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 100,000 บาท และ Prove of Concept (POC) ทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,500,000 บาท ไปจนถึงการสนับสนุนการขยายตลาดจากโครงการ TED Market Scaling Up ทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 2,000,000 บาท อีกทั้งมีการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ B2B (Business to Business) ของโครงการ Startups for Startups ซึ่งมีทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 2,000,000 บาทด้วย ทั้งนี้ เทดฟันด์มีการให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ปี 2561–2567 มากกว่า 1,160 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1,100 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมรวมมากถึง 4,000 ล้านบาทผู้จัดการ TED Fund กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2568 TED Fund ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นทั้งในด้านโครงการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการ Startup ตั้งแต่โครงการประเภท IDEA POC ไปจนถึง โครงการ TED Market Scaling Up และ Startups for Startups รวมถึงเน้นการพัฒนาคุณภาพของ TED Fellow มากกว่าการเพิ่มจำนวน และจะมีการสร้างพันธมิตรร่วมดำเนินงานในแนวทางใหม่ๆ ด้วย