ม.รามคำแหงร่วมผลักดันการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่เกาะช้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการแผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมคณะนักวิจัยร่วมสนับสนุนการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ หาดคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์แห่งเกาะ: ดำรงไว้ซึ่งธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเรา” เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ด้วยความร่วมมือของประชาคมชาวเกาะ จำนวน 280 คน จาก 33 เกาะ และองค์กรภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกาะสู่สมดุลใหม่ โดยนำเสนอการพัฒนาเกาะท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านแนวทาง“การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” โดยคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยแอปพลิเคชัน Zero Carbon และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นสู่สากลตามอัตลักษณ์วิถีของบริบทแต่ละเกาะ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ธุรกิจ และวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน และร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน ภูมิปัญญานวัตกรรม เทคโนโลยี เกาะสู่การท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism) สำหรับจัดทำคู่มือให้กับเครือข่ายเกาะยั่งยืนประเทศไทยโดยมี อาจารย์ ดร. วิชิน สืบปาละ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณวัชรินท์ แสวงการ อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ คุณศิราณี อนันตเมฆ ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเกาะสุมย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อาจารย์ ดร. สิทธิพร เพ็งสกุล กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะโดยมีสาระสำคัญหลายประเด็น เช่น ผลการดำเนินงานวิจัยการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมการท่องเที่ยวทางทะเลคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย การพัฒนาเรือไฟฟ้านำเที่ยว การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Tourism) ของที่พักในกลุ่มเกาะจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการอาหารและขยะเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการลงมือปฏิบัติจริง ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกาะต่าง ๆ ของประเทศไทยก้าวสู่ “สมดุลใหม่เพื่อยั่งยืนในอนาคต”