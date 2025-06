SACIT พร้อมดันหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลก โชว์พลังนักสร้างสรรค์ในงาน Crafts Bangkok 2025

วันนี้ (10 มิ.ย.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า บทบาทสำคัญของ SACIT คือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางบริบทโลกสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่อนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่น ผสานความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัย และขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะประเทศไทยมีช่างฝีมือหัตถศิลป์ที่เต็มไปด้วยความสามารถ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา กลุ่มเปราะบางที่มีพรสวรรค์ แต่ยังไม่มีโอกาสแสดงทักษะ และความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในวันนี้ SACIT จึงเป็นองค์กรด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยชั้นนำระดับประเทศ ที่พร้อมเป็นที่พึ่งพิง เสริมสร้างช่างศิลปหัตถกรรม ด้วยเสน่ห์แห่งมรดกภูมิปัญญาไทย สู่สากลอย่างภาคภูมิ หรือ Nurturing Thai crafts to global trends โดยการให้ความเชื่อมั่น ดึงศักยภาพของช่างฝีมือที่ซ่อนอยู่ ชี้ทิศทางและโอกาสให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย ในทุกด้าน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การพัฒนา และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อจับมือเดินเคียงข้างจากชุมชนสู่เมือง จากฝีมือสู่แบรนด์ จากท้องถิ่นสู่สากลไปพร้อมๆ กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เสมือนนักปั้นดาวแห่งหัตถศิลป์ไทย ที่ให้ความเชื่อมั่นและคอยสนับสนุนผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยอยู่ข้างหลังเสมอมาCrafts Bangkok 2025 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Weaving Past to the Future” เป็นการเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์ของงานฝีมือที่เชื่อมต่อคนหลายเจเนอเรชัน ร้อยเรียงแก่นแท้ของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมอันก้าวไกล Crafts Bangkok 2025 จึงเป็นหมุดหมายที่รวมตัวของเหล่าดาวผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ที่พร้อมนำพางานศิลปหัตถกรรมไทยเข้าไปสู่โลกแห่งความร่วมสมัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการศิลปหัตถกรรมไทย มีศักยภาพในรอบด้าน ทั้งในการออกแบบ การผลิต และมีความมั่นใจในการรองรับความความต้องการของตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันกระแสการตอบรับงานศิลปหัตถกรรมไทยมีทิศทางที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ผสานนวัตกรรม และสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรม รวมถึงงานหัตถกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Conscious Craft) และสินค้าที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย (Trendy Craft) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสำหรับไฮไลต์และกิจกรรมภายในงาน Crafts Bangkok 2025 ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ อันน่าประทับใจกับเสน่ห์แห่งหัตถศิลป์ไทยที่หลากหลาย จากผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย มากกว่า 300 คูหา โดยแบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้1. Silpacheep: ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2. SACIT Craft Space: ส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากกว่า 300 คูหา ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้• Meet the masters: งานฝีมือชั้นครู สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือ แห่งมรดกภูมิปัญญา ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน• Be conscious: งานฝีมือที่สะท้อนความยั่งยืนผสานความคิดสร้างสรรรค์ คลื่นลูกใหม่ของ งานฝีมือ สะท้อนศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์• Trendy look: งานฝีมือแห่งอนาคต สะท้อนเสน่ห์ของงานฝีมือที่เชื่อมต่อคนหลาย Generation ร้อยเรียงแก่นแท้ของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม3. SACIT Studio: พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งเป็น 3 ส่วน• จัดแสดงผลงานการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยของ SACIT อาทิ SACIT Concept 2025 SACIT Collection ในรูปแบบ Art toy• ชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมไทยกับช่างฝีมือรุ่นใหม่ New Young Craft 2025 ที่สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยทักษะและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรม• ชื่นชมและร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น4. The Craft Connect: ส่วนจัดแสดงเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ทั้ง 7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์ของไทย ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของเมือง5. Weaving Past to the Future: พื้นที่่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวของช่างฝีมือไทยที่ฝึกฝน พัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม สู่ชิ้นงานคุณภาพนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายในงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนาจากกลุ่ม New Young Craft เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยในมุมมองใหม่, กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน, กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online, กิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่าน Social Media รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและความบันเทิงจากศิลปิน และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดการจัดงานผู้อำนวยการ SACIT คาดหวังว่างาน “Crafts Bangkok 2025” จะเป็นเวทีสำคัญที่รวมดาวเด่นแห่งวงการหัตถศิลป์ไว้ในที่เดียว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ผ่านผลงานที่ทันสมัย มีนวัตกรรม และยังคงกลิ่นอายแห่งภูมิปัญญาไทย และเชื่อมโยงจากชุมชนสู่เมือง จากฝีมือสู่แบรนด์ และจากท้องถิ่นสู่สากล โดยคาดการณ์ตลอด 5 วันของการจัดงาน จะมีผู้สนใจเข้าชมงานมากกว่า 20,000 ราย เกิดเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 80 ล้านบาท สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มพูนรายได้ให้กับชาวบ้าน ชุมชน และผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย ที่มีทั้งความสวยงาม ประณีต และเต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะและภูมิปัญญาที่งาน Crafts Bangkok 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์