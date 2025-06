ผู้จัดการเทดฟันด์ ชู “GoGo Board” สตาร์ทอัพที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านการตลาด นำชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ไปจุดประกายให้เยาวชนสร้างเทคโนโลยี-นวัตกรรม และพัฒนาตัวเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกร

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทดฟันด์ (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ลงพื้นที่เพื่อติดตามภารกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ Builds CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีโครงการ GoGo Board ของบริษัท ลอจิกซ์เอด จำกัด ผู้ประกอบการ Startup ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเทดฟันด์ในโปรแกรม TED Market Scaling Up นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง ซึ่ง GoGo Board เป็นชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นการเรียนรู้แบบสะเต็มผ่านการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วยระบบบอร์ดสมองกลที่ตรวจวัดและควบคุมได้จริง รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้การเขียนโค้ดในรูปแบบกราฟิกลาก-วาง ซึ่งเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น ช่วยส่งเสริมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบขณะเดียวกัน ได้มีการจัดแสดงผลงานจากการนำ GoGo Board ไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ เช่น รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย รร.วชิราลัย รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ รร.จักรคำคณาทร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ เป็นต้น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งนี้ นางสาวไปยดา ได้กล่าวเปิดงาน ว่า เทดฟันด์เป็นหนึ่งในกองทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภารกิจของเทดฟันด์ถ้าเปรียบไปก็เหมือน รร.เตรียมอุดมศึกษา ที่มุ่งสร้างคนให้เติบโตไปเป็น Startup โดยมีโครงการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการตั้งแต่ในระดับไอเดียจนถึงการขยายตลาด (Scaling Up) การบ่มเพาะ และกิจกรรมสร้างเครือข่าย ซึ่งมีโปรแกรมสนับสนุนทุนต่างๆ ได้แก่ 1.TED Youth Startup ที่เน้นให้ทุนกับนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี โดยให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ 1 แสน – 1.5 ล้านบาท มีสองโปรแกรมย่อย คือ โปรแกรมที่ 1 IDEA หรือ การนำเสนอไอเดีย จากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรมที่ 2 POC หรือการนำไอเดียไปต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจ 2. TED Market Scaling Up สนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ ที่เป็น SMEs/Startup แล้ว และมีแผนการขยายตลาด ที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยกองทุนจะให้การสนับสนุนทุนสูงสุดร้อยละ 90 ของมูลค่ารวมโครงการ และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และ 3.StartUp for StartUp เป็นโครงการที่มุ่งสร้าง Startup Promotors มาช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Startup ในระบบนิเวศ สนับสนุนทุนมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท โดยตั้งแต่ก่อตั้งมาเทดฟันด์ให้ทุนสนับสนุนผู้ประไปแล้วประมาณ 1.1 พันล้านบาท และจะเดินหน้าสร้างผู้ประกอบการให้เติบโตต่อไป“โดยขณะนี้กลุ่มที่ขอทุนมากที่สุด คือ กลุ่ม TED Youth Startup ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ โดยในหนึ่งปีเทดฟันด์จะให้ทุนประมาณ 270 ราย มูลค่าประมาณ 300 ล้าน ซึ่ง 70% จะอยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนกลุ่มที่สนับสนุนด้านการทำตลาดสัดส่วนจะอยู่ประมาณ 30% เช่น GoGo Board ซึ่งเป็น Startup มาก่อนแล้วมาขอทุนกับเทดฟันด์และมีผลงานที่น่าพอใจ และขณะนี้ได้ปิดโครงการไปแล้ว ถือว่าเป็นการนำเงินที่เราสนับสนุนไปต่อยอดได้เป็นอย่างดีและน่าภูมิใจ” ผู้จัดการเทดฟันด์ กล่าวจากนั้น น.ส.ไปยดา ได้ชมผลงงานของกลุ่มนักเรียนที่นำเอาชุดการเรียนรู้ของ GoGo Board ไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบอัจฉริยะต่างๆ โดย รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอระบบตรวจสอบความถูกต้องของท่าทางในการออกกำลังกาย รร.วชิราลัย ได้นำเสนอระบบรดน้ำสนามฟุตบอลอัจฉริยะ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้นำเสนอระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติเพื่อการผสมพันธุ์และวางไข่ของผีเสื้อหนอนเยื่อไม้ รร.จักรคำคณาทร นำเสนอราวตากผ้าอัตโนมัติ รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ นำเสนอหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้นต่อมา น.ส.ไปยดา ให้สัมภาษณ์หลังการชมผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ว่า วันนี้ที่มาดูผลงานของ GoGo Board ถือว่าน่าพอใจมาก มีผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและอื่นๆ ขณะเดียวกัน ยังนำไปขยายผลทั้งในเรื่องของภาคการเกษตร ด้านสุขภาพ ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เรารู้สึกภูมิใจที่เงินทุนที่เราสนับสนุน Startup รายนี้ไป สามารถไปต่อยอดในการสร้างโอกาส สร้าง Startup หรือสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้กับประเทศได้ด้าน ว่าที่ ร.ต. อัฐพันธุ์ จันทร์อินทร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอจิกซ์เอด จำกัด กล่าวว่า ทุนสนับสนุนที่เราได้รับจากเทดฟันด์ได้นำไปจัดบูธแสดงสินค้าในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก มีผู้ความสนใจติดต่อเข้ามากกว่า 300 ราย นอกจากนั้น ยังนำทุนสนับสนุนไปทำการตลาดออนไลน์ แคมเปญโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสารว่า GoGo Board สามารถทำอะไรได้หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยรวมแล้วมียอดวิวจากคลิปโปรโมทต่างๆ มากกว่า 2.5 ล้านวิว ยืนยันได้ว่าเทดฟันด์ไม่ได้ให้แค่ทุนแต่ยังให้โอกาสในการขยายตลาด ทำให้เราได้มีโอกาสไปเจอลูกค้ากลุ่มใหม่ๆขณะที่ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) GoGo Board กล่าวว่า GoGo Board คือชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน โดยสามารถเริ่มใช้ได้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ถ้ามองเผินๆ ก็เหมือนชุดสมองกลที่มีขายในท้องตลาด แต่สิ่งที่เราพยายามเน้นก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งตนคิดว่าสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่การสร้างแรงบันดาลใจคือสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการออกแบบและสร้างนวัตกรรม การสร้างระบบอัตโนมัติ โค้ดดิ้ง IoT หรือแม้กระทั่งเรื่องของสะเต็ม การสร้างแรงบันดาลให้เด็กรู้สึกว้าวกับหัวข้อแบบนี้เป็นสิ่งที่เรายังพัฒนาได้เยอะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือจุดประสงค์หลักของเราเลย เรามีเครื่องมือ มีกิจกรรมการเรียนรู้จากการเราสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และเรารู้ว่าจะสามารถสร้างความว้าวในเรื่องแบบนี้อย่างไร ถือเป็นการจุดประกายให้กับกลุ่มเยาวชนได้เริ่มต้นคิดพัฒนาตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกร เป็นคนที่จะนำเอาเทคโนโลยีไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป