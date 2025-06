จุฬาฯ ผนึกกำลังสยามพิวรรธน์ และนักพัฒนาโครงการชั้นนำของประเทศไทยเปิดหลักสูตรอบรม “WORLD CLASS DESTINATION DEVELOPMENT” ผลักดันประเทศไทยสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2568 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และสยามพิวรรธน์ อคาเดมี (Siam Piwat Academy) พร้อมกับพันธมิตรภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC), บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC), และ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นักพัฒนาชั้นนำของประเทศไทยครอบคลุมโครงการด้านการบริการและการท่องเที่ยว โครงการที่พักอาศัยระดับพรีเมียม ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกเชิงประสบการณ์ ตลอดจนโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ เปิดตัวหลักสูตร World Class Destination Development เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นระบบ ทั้งต่อเศรษฐกิจของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับความสามารถของคนไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานกรณีศึกษาระดับโลก ณ สถานที่จริง ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 30 ส.ค 2568 จัดกิจกรรมโดยศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU D4S)การจัดหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอบรม “World Class Shopping Mall Ecosystem Development: Managing Urban and Facility for Sustainable Society of the Future ในปี 2567” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีกับกรณีศึกษาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของโครงการในครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขยายขอบเขตของการเรียนรู้สู่ระดับที่กว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดโครงการอบรมภายใต้หัวข้อ “World Class Destination Development” ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะเป็น ‘จุดเชื่อมต่อแห่งองค์ความรู้’ (Knowledge Connector) ระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และสังคม เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต โครงการ World Class Destination Development ไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรอบรม แต่คือเวทีความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นักคิด นักปฏิบัติ และผู้บริหารในภาคการพัฒนาโครงการได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและทันสมัย เราเชื่อว่า การพัฒนาโครงการในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการบูรณาการข้ามศาสตร์ ความเข้าใจเชิงระบบ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงเราจึงมุ่งสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Learning Platform) ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์การออกแบบและบริหารโครงการระดับโลก แต่ยังสร้างคน สร้างแนวคิด และสร้างอนาคตของเมืองไทยให้สามารถยืนหยัดบนเวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนนายณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำในการพัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (World-class Destination) รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และถือเป็นองค์กรแรกที่ได้ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจากปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งและประสบความสำเร็จอย่างมาก ทุกโครงการของสยามพิวรรธน์ได้ถูกพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัยนำเสนอคอนเซปต์และประสบการณ์แปลกใหม่ จนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนกว่า 100 ล้านคนต่อปี ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกมิติสยามพิวรรธน์จึงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตอกย้ำบทบาทการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส (Opportunity Platform) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน เราดำเนินการภายใต้โครงการสยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) สถาบันการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่นำองค์ความรู้ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก แลกเปลี่ยนกับภาคการศึกษาไทยดร.สิทธิพร อิสระศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการ WORLD CLASS DESTINATION DEVELOPMENT เผยไฮไลต์การเรียนรู้ผ่านสถานที่จริงจาก 5 โครงการชั้นนำ โดยอธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรพิเศษครั้งนี้ว่า หลักสูตรนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live long learning) อันเป็นหนึ่งในวิศัยทัศน์และพัทธกิจสำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยอาศัยกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Value co-creation) ระหว่างภาควิชาการและภาควิชาชีพที่หลายหลาย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ข้ามสหสาขาวิชา (Cross-disciplinary collaboration) สู่การพัฒนาทักษะแก่หลากหลายสายงานวิชาชีพ ยกระดับองค์ความรู้เชิงวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าสู่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคตจากการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะช่วยให้ผู้อบรมเข้าใจถึง แนวการออกแบบธุรกิจ การกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินธุรกิจ การกำหนดรายละเอียดการออกแบบโครงการ การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการจัดการโครงการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ จากการเรียนรู้เชิงลึกจากศึกษาดูงานจริง (Site visiting) จากกรณีศึกษาชั้นนำที่หลากหลายประเภทประโยชน์ใช้สอยทั้ง ศูนย์การค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม และโครงการ Mixed-use ที่เป็นโครงการระดับ Mega project และการเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติงาน (Project based leaning) จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาจริงในแต่ละช่วงของการพัฒนาโครงการตลอดอายุ (Project life cycle) จากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านและร่วมเรียนรู้ผ่านการะบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เพื่อแก้ปัญหาสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ“หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรจากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบริหารโครงการสถาปัตยกรรม การดำเนินธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์หรือมีความประสงค์จะการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องการความรู้ความเข้าใจเชิงบริหารและจัดการแบบองค์รวมมากขึ้น สายงานที่เหมาะกับหลักสูตร ได้แก่ นักพัฒนาโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาธุรกิจ สถาปนิก ผู้จัดการอาคาร วิศวกรโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม WORLD CLASS DESTINATION DEVELOPMENT ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้” ดร.สิทธิพร อิสระศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวนางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในระดับองค์กรและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยผู้เข้าร่วมจาก โครงการจะมีโอกาสเรียนรู้โมเดล AWC’s Lifestyle Destination ผ่านโครงการระดับแฟลกชิปที่กำลังพัฒนาอย่าง The Aquatique ที่ผสานการท่องเที่ยว โรงแรม การค้าปลีก และความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อเป็น Destination รวมประสบการณ์หลากหลายที่พัทยา รวมทั้งการได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานที่โรงแรม มีเลีย พัทยา โฮเต็ล ประเทศไทย โดยจะเห็นถึงแนวคิดการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งการออกแบบ การดำเนินงาน การบริการ และ การเชื่อมโยงกับบริบทของเมืองอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ บุคลากรในอุตสาหกรรมไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกอย่างมีคุณภาพ”รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านนวัตกรรมยั่งยืน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “ ศูนย์ RISC และ MQDC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็น Partner ของหลักสูตร World Class Destination Development ในการเป็นพื้นที่ของแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาควิชาการและภาคธุรกิจผ่านการศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านที่พักอาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ การให้บริการ จนถึงการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสที่เน้นการออกแบบและบริหารจัดการในระดับ ecosystem สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นระบบทั้งด้านเศรษฐกิจของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของศูนย์ RISC ที่มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเราทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้จริงในโครงการต่าง ๆ ของ MQDC ที่มีแนวทางอย่างชัดเจนในการพัฒนาโครงการภายใต้พันธกิจ For All Well-Being เพื่อพื้นฟูและรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม มอบความสุข ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคน สัตว์ ธรรมชาติ และทุกสิ่งบนโลกนี้ ”ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.ศุภาลัย ในฐานะผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เล็งเห็นว่าเมืองและชุมชนในอนาคตจำเป็นต้องได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน ความคิดสร้างสรรค์ และการเข้าใจบริบทของพื้นที่ การสนับสนุนหลักสูตรนี้ถือเป็นการร่วมสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างนักออกแบบและนักพัฒนาที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก อีกทั้งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะช่วยจุดประกายแนวคิดใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของสังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบเมืองที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ในโครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาบุคลากร และสนับสนุนการออกแบบเมืองที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนส่องไฮไลต์หลักสูตร:•ฟังการบรรยายและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน•เยี่ยมชมกรณีศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการโครงการชั้นนำระดับโลก•เรียนรู้จากนักออกแบบ Flagship Store ระดับโลก•ทำ Workshop – Project based leaning ภายใต้คำปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญพิเศษ•ประสานองค์ความรู้จากภาควิชาการและภาคธุรกิจจากหลากหลายวิชาชีพ•ยกระดับและพัฒนาสายงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน•แบ่งปันและเรียนรู้นวัตกรรมโครงการการที่หลากหลายเตรียมพร้อมต่อความท้าทายในอนาคต•ส่งเสริมแนวคิดการบริหารโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างคุณค่าองค์กรสู่การแข่งขันระดับโลก•รู้เท่าทันสถานการณ์และพร้อมรับมือปัญหาการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้จัดอบรม ทุกวันเสาร์ ในระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 30 ส.ค. 2568 เวลา 9:00 - 16:00 น. จำนวนรวม 8 วัน ระยะเวลา 64 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการอบรม 49,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook: CUD4S สอบถามข้อมูลได้ที่ Line OA: @cud4s โทร 02-218-4316 Email: contact@cud4s.ac.th