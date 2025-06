วธ. ผนึกกำลังสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทยและวัฒนธรรมไทย เตรียมจัดงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 14” โชว์ Soft Power “ผ้าไหมไทย” สุดยิ่งใหญ่แห่งปี เฉลิมพระเกียรติฯ 47 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 14” และโครงการประกวด The 6th Next Big Silk Designer Contest 2025 โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้อง Gallery 5 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงวัฒนธรรมไทย ชุด “รอยอารยะ” แสดงถึงวิวัฒนาการเครื่องแต่งกายของไทยตั้งแต่ สมัยทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ การฉายวิดีทัศน์ โครงการฯ การเสวนาโดยผู้แทนจากคณะกรรมการจัดงาน H.E. Paolo Dionisi เอกอัครราชทูตอิตาลี ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย มินิแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ผลงานนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูต อุปทูต ตัวแทนสถานทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ และตัวแทนสถานกงสุล ร่วมสวมใส่และเดินแบบ นอกจากนี้ บรรดานิสิต นักศึกษา เจ้าของผลงานยังนำชุดผ้าไหม 30 ชุด และผืนผ้าไทย 5 ผืน มาจัดแสดงพร้อมนำเสนอความเป็นมานางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับนานาชาติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีอาชีพ รายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง วธ. เล็งเห็นความสำคัญในการเชิญชวนชาวต่างชาติมาทำความรู้จักกับผ้าไหมไทย สนับสนุนผ้าไหมไทยให้เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทยและวัฒนธรรมไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย และหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 47 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทย คณะออกแบบแฟชั่นสิ่งทอจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับทูตานุทูต และนางแบบนายแบบกิตติมศักดิ์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านแฟชั่นในระดับนานาชาติ และยังเป็นการขยายความร่วมมือผ่านเส้นทางทางการทูต ชูผ้าไหม Soft Power ไทยสู่ระดับโลกทั้งนี้ งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 16 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่งปีนี้งานก้าวสู่ปีที่ 16 โดยจะมีการจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2568 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทย โดย คณะรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทย เอกอัครราชทูตและคู่สมรสและผู้แทนสถานทูตนานาประเทศกว่า 88 ประเทศ แบ่งออกเป็น 6 องก์ ได้แก่1. การแสดงชุด “รอยอารยะ” แฟชั่นโชว์จากคณะรัฐมนตรี ตัวแทนรัฐบาลไทย2. การแสดงชุด “มรดกแผ่นดินไทย” แฟชั่นโชว์จากเอกอัคราชทูต3. การแสดงชุด “เสียงแห่งผ้าไทย” แฟชั่นโชว์จากภรรยาเอกอัครราชทูตและอุปทูต4. การแสดงชุด “นาฏยมวยไทย” แฟชั่นโชว์จากตัวแทนสถานทูต5. การแสดงชุด “สีสันสยาม สีสันสี่ภาค” แฟชั่นโชว์จากกงสุลกิตติมศักดิ์6.การแสดงชุด “เสียงกลองแห่งแผ่นดิน” แฟชั่นโชว์จากตัวแทนกงสุลกิตติมศักดิ์และนักศึกษา นอกจากนี้ มีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าไหมร่วมสมัย พิธีมอบรางวัล “การประกวดชุดผ้าไหมร่วมสมัย” และการจัดนิทรรศการผลงานการประกวด The 6th Next Big Silk Designer Contest 2025 นิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากชุมชนท้องถิ่น และบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนอกจากนี้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลชมเชยจากการประกวด “The 6th Next Big Silk Designer Contest 2025” และรางวัลการประกวด Social Media เผยแพร่คลิปเกี่ยวผ้าไหมไทย โดนใจกรรมการ การเดินแฟชั่นโชว์ และการจัดนิทรรศการชุดผ้าไหมกว่า 197 ชุด ที่ออกแบบและตัดเย็บโดยนิสิต นักศึกษา การออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกว่า 40 ร้านค้าจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2568 ณ ลาน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด (CentralWorld) จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมและให้กำลังใจเหล่านิสิต นักศึกษา ชุมชนและผู้ประกอบการผ้าไหมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว