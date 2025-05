“ศุภชัย” ผู้ช่วย รมว.อว. นำสภาฯ-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือ Western Sydney University มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ติดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 1 ของโลก

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.68 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. นำคณะผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง” เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร Western Sydney University (WSU) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมถึง การสร้างกรอบแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันต่างๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ที่ Western Sydney University (WSU) ประเทศออสเตรเลียนายศุภชัย กล่าวว่า การพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการบริการสังคมของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศผู้ช่วย รมว.อว. กล่าวต่อว่า การได้มีโอกาสนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของ WSU ในครั้งนี้ จึงถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจาก WSU มีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อสังคมและความยั่งยืน โดย THE Impact Rankings ได้จัดอันดับให้ WSU เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2022, 2023, 2024) ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความเป็นเลิศในการบูรณาการ SDGs เข้ากับการสอน การวิจัย การเผยแพร่ และการบริหารจัดการ ซึ่ง WSU มุ่งมั่นอย่างมากต่อการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2023 ซึ่งปัจจุบันทำได้แล้ว และ Climate Positive ภายในปี 2029 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการนำ "Living Labs" มาใช้อำนวยความสะดวกในวิทยาเขต เพื่อสาธิตโอกาสใหม่ๆ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลงทุนในอาคารที่ได้รับการรับรอง Green Star และการใช้พลังงานหมุนเวียนด้าน ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า WSU ได้ให้ข้อมูลถึงมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่ชื่อว่า Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) นอกจากนี้ WSU ยังได้นำเสนอระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยยังได้ทำงานร่วมกับผู้นำธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างและงานในอนาคต โดยมีแนวคิด "co-created learning" ที่มองว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาอีกด้วยทั้งนี้ การนำคณะผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณภาพกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารระดับสูง” เดินทางไปประชุมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมถึง การสร้างกรอบแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันต่างๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมีมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปเยือนเพื่อร่วมประชุมหารือฯ ได้แก่ WSU Macquarie University และ University of Technology Sydney (UTS)