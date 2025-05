ENZ มอบทุนตั๋วเครื่องบินให้นักเรียนไทย ฟังรายละเอียดในงานสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) 31 พ.ค.68 นี้

โครงการทุนตั๋วเครื่องบิน (New Zealand Retention Campaign 2025) มอบสิทธิพิเศษค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุดถึง NZD $3,000 แก่นักเรียนไทยที่เคยมีประสบการณ์เรียนระยะสั้นในนิวซีแลนด์ และมีแผนจะกลับไปศึกษาต่อในหลักสูตรระยะยาวระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้เลือกหลากหลายเกือบ 30 แห่ง ได้แก่ University of Canterbury, Lincoln University, University of Otago, Crown Institute of Studies, Auckland Grammar School, Cambridge High School, Glendowie College, Hamilton Girls' High School, Hillmorton High School, Kaikorai Valley College, Lynfield College, Macleans College, Massey High School, Mount Albert Grammar School (MAGS), Napier Boys' High School, Newlands College, Nga Tawa Diocesan School, Northcote College, Palmerston North Boys' High School, Palmerston North Girls' High School, Papatoetoe High School, Pompallier Catholic College, , Pukekohe High School, Rosehill College, , Waimea College, Waitaki Girls' High School, Whanganui Girls' College, Whanganui High Schoolสำหรับนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจสามารถรับฟังรายละเอียดการรับทุนได้ในงานสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) เจาะลึกรายละเอียดและเงื่อนไขการรับทุนโครงการ “นิวซีแลนด์มอบทุนตั๋วเครื่องบินให้นักเรียนไทย” โดยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำ ประเทศไทย พร้อมสอบถามข้อมูลกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ จัดโดย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น. (ผ่านช่องทาง Zoom) ผู้สนใจสามารถดูลรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน(ฟรี) เพื่อรับ Zoom Meeting ID & Passcode ได้ที่ https://www.learnenglishnewzealand.com/Freeticketforstudyinnewzealand