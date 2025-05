TNI จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2025 และระดับนานาชาติ ICBIR 2025

รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ประธาน IEEE Thailand Section พร้อมด้วย รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับนักวิชาการและนักวิจัยจากไทยและต่างประเทศภายในงานมีการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้• “AI-Based Video Analytics” โดย รศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ประธาน IEEE Thailand Section• “Eye-gaze-based Human-intention Detection” โดย ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย จาก King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand• “Trends of Cloud and AI that are Revolutionizing the Future” โดย คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager, Amazon Web Services (AWS), Thailandการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอจำนวนกว่า 180 บทความ จากมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมากจากหลากหลายประเทศ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม สิงคโปร์ บังกลาเทศ ไต้หวัน อิตาลี และนอร์เวย์งานประชุมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศ และยังเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภูมิภาคในอนาคต