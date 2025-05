มหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU) เปิดประตูสู่ 55 หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมปั้นเด็กไทยสู่อนาคต

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ , 24 พฤษภาคม 2568 – มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong - HKU) สถาบันอุดมศึกษาอันดับที่ 17 ของโลก จัดกิจกรรม Open House 2025 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อรับฟังข้อมูลและโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับโลกภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เบนเน็ตต์ ยิม (Prof. Bennett Yim) ผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ พร้อมคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด HKU ได้แนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน AI Literacy โดย ศาสตราจารย์ ซีซีเลีย ชาน (Prof. Cecilia Chan), จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการแนะนำ HKU Business School โดย ศาสตราจารย์ เบนเน็ตต์ ยิ้ม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับโลกผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสพิเศษในการปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาต่อกับทีม Admissions ของ HKU พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และรับฟังประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาปัจจุบันของ HKU ทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมต่างๆศาสตราจารย์ เบนเน็ตต์ ยิม กล่าวว่า HKU เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตอบรับการพัฒนาสู่ความทันสมัย โดยในปีนี้ HKU ได้เปิดสอนมากถึง 55 หลักสูตร และบางหลักสูตรยังมีวิชาเลือกให้เลือกหลากหลาย ทำให้มีวิชาเลือกมากกว่า 100 วิชาให้แก่นักศึกษา คณะที่เปิดสอนประกอบด้วย:• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์• คณะศิลปกรรมศาสตร์• คณะทันตแพทยศาสตร์• คณะศึกษาศาสตร์• คณะวิศวกรรมศาสตร์• คณะนิติศาสตร์• คณะแพทยศาสตร์• คณะวิทยาศาสตร์• คณะสังคมศาสตร์• คณะบริหารธุรกิจนอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเฉพาะทางด้าน นวัตกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งแต่ละหลักสูตรล้วนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้สานฝันความรู้ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตด้าน เอสเธอร์ กว็อก (Esther Kwok), ผู้อำนวยการสำนักงานรับเข้าศึกษา กล่าวเสริมว่า HKU แบ่งการเรียนการสอนเป็น 10 คณะ และ 3 โรงเรียน โดยมีนักศึกษาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทำให้ HKU เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาต่อ ที่จะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี และสังคมมิตรภาพท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในวัยศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่ผ่านมา HKU ได้ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนนานาชาติ ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ:• โครงการ Counselor Fly-In: HKU เชิญครูผู้ประสานงานจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ The University of Hong Kong เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดย HKU เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด• กิจกรรม HKU ACADEMY for the TALENTED: คัดเลือกนักเรียนไทยที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการ Pre-University เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนา อบรมทางออนไลน์และออนไซต์ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นสมาชิก• ทุน Principal Nomination: HKU มอบสิทธิ์ให้โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อจาก HKUนอกจากนี้ The University of Hong Kong ยังได้จัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนไทยทุกสังกัดปีละประมาณ 10-15 ทุน ซึ่งเป็นทุนค่าเทอมปีการศึกษาละประมาณ 900,000 บาท อย่างไรก็ตาม ทุนดังกล่าวไม่ครอบคลุมค่าหอพักและค่าครองชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจศึกษาต่อที่ The University of Hong Kong สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hku.hk/