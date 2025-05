รู้ก่อนใคร! 5 เหตุผลที่ต้องรีบมา TPQI Fair 2025 งานแฟร์แนะแนวอาชีพแห่งปี เพียง 2 วันเท่านั้น!

โอกาสในการค้นพบ “อาชีพที่ใช่” และเส้นทางการเรียนรู้ที่ชอบ ตอบโจทย์โลกอนาคต กำลังรออยู่ที่งาน “TPQI Fair 2025 แนะแนวอาชีพสู่การเรียนรู้ (Learning and Career Guidance)” งานแนะแนวอาชีพครั้งใหญ่ที่มาพร้อมแนวคิด “ค้นพบอาชีพที่ใช่ ก้าวไปสู่อนาคต” จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่าง วันที่ 16–17 พฤษภาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 9–10 เมืองทองธานี ห้ามพลาด! งานนี้เข้าร่วมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า TPQI Fair 2025 ไม่ใช่แค่งานแฟร์ทั่วไป แต่เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ “ลอง ค้น พบ” อาชีพที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน และจะมีช่องทางที่ช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ในงานยังจะมีการแนะนำให้รู้จัก “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เครื่องมือที่ช่วยให้คนไทยพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ยืดหยุ่น และเทียบเท่ามาตรฐานสากล ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยเรียน วัยทำงาน หรือกำลังมองหาเส้นทางใหม่ในชีวิตหรือแม้แต่ผู้ที่เกษียณอายุ เป็นผู้สูงวัยแล้ว งานนี้คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาสิ่งที่ชอบ ความถนัด จนกลายเป็นอาชีพที่ใช่ และวางแผนพัฒนาตัวเองในระยะยาวได้แบบครบ จบในงานเดียวเพียง 2 วันเท่านั้น! กับโอกาสการค้นพบอนาคตที่ใช่ หากยังลังเล นี่คือ 5 เหตุผลที่ต้องรีบมา!1. ค้นพบเส้นทางอาชีพที่ตรงกับศักยภาพของตัวเอง ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพ และรับคำแนะนำจากที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อวางแผนเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้เหมาะกับตลาดแรงงานยุคใหม่2. ไฮไลต์พิเศษ กับคลินิก LCG แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ ภายใต้แพลตฟอร์ม EWE – Learning and Career Guidance ที่จะทำให้คุณได้รู้ตัวตน ว่าอาชีพที่ใช่ การเรียนรู้ที่ชอบสำหรับตัวเองคืออะไร ช่วยวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างตรงเป้า เหมาะกับเยาวชน คนทำงาน และทุกครอบครัวที่ต้องการค้นหาเส้นทางสายอาชีพในอนาคต ในขณะที่สถานประกอบการก็สามารถค้นหากำลังคนคุณภาพไปทำงานได้ด้วย3. เข้าร่วม Workshop สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เติมทักษะสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กชอปจาก “สำนักช่างสิบหมู่” กรมศิลปากร หรือกิจกรรมสร้างอาชีพทางเลือกหนุน Soft Power ทั้งงานอาร์ต งานคราฟท์และเทรนด์อาชีพที่จะมาแรงในอนาคต4. อัปเดตเทรนด์อาชีพใหม่ ผ่านเวทีเสวนาจากกูรูตัวจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนักสร้างสรรค์มืออาชีพ นายจ้าง และผู้ประกอบการในหลากหลายสาขา พร้อมเทคนิคการเติบโตในยุคเปลี่ยนผ่าน5. สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมบันเทิง พร้อมฟรีคอนเสิร์ตเติมแรงบันดาลใจ เติมเต็มพลังบวกด้วยมินิคอนเสิร์ตวันที่ 16 พ.ค. จากศิลปินสุดฮอตวง MEAN และวันที่ 17 พ.ค. พบกับคณะหมอลำไอดอล ที่จะเสริมประสบการณ์งานแฟร์ให้สนุก ครบรส กันแน่นอนดังนั้น!! อย่าพลาดโอกาสในการค้นพบอาชีพที่ใช่ เส้นทางการเรียนรู้ใหม่ เพื่อก้าวไปสู่อนาคต พบกันในงาน “TPQI Fair 2025” วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9–10 เมืองทองธานีสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tpqifair.com/public/register หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://tpqifair.com/public/ และ Facebook Fanpage: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)