“Forest Guardians Dinner Talk” ผนึกพลังภาคี สร้างโมเดลใหม่แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำเสนอโมเดล PES ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนผู้ดูแลผืนป่าได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และลดฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) กล่าวเปิดงาน และ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบัน GSEI นำเสนอแนวทางเชิงนโยบายสำหรับการผลักดัน PES ในระดับประเทศช่วงเสวนายังได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการ “กาแฟอินทรีย์รักษาป่า” ภายใต้แบรนด์ มีวนา โดย คุณวิเชียร พงศธร ประธานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ใช้ PES เชื่อมโยงธุรกิจกับการอนุรักษ์ พร้อมเสียงจากชุมชนบ้านแม่สาน้อย จ.เชียงใหม่ และบทบาทสำคัญขององค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เช่น Change Fusion และ เทใจดอทคอมนอกจากนี้กิจกรรมขับเคลื่อนในนามRoLD Fellows พร้อมร่วมมือกับ Piano Academy of Bangkok และ 158 Chamber Orchestra ประกาศจัดคอนเสิร์ตการกุศล “Concerto of Giving” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 โดยจะนำรายได้ทั้งหมดเข้าสนับสนุนโครงการ Forest Guardiansค่ำคืนจบลงด้วยกิจกรรม Fundraising game ที่ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมบริจาคผ่านแบบฟอร์ม Donation Card และรับของที่ระลึกเป็นหนังสือลายเซ็นจากท่านอานันท์ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงค์และรวมพลังแห่งการเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันงานในค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของโครงการ แต่คือจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศแห่งการสร้าง ‘ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม’ ที่เราทุกคนมีส่วนร่วมได้ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Just, Green and Sustainable Transition” โดยมีกลไก PES เป็นเครื่องมือในการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และหลักนิติธรรมอย่างสมดุล เปิดพื้นที่ให้ชุมชนพิทักษ์ผืนป่า พร้อมได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมโครงการForestGuardiansมุ่งสนับสนุน 35 ชุมชนพิทักษ์ป่า ในจ.เชียงใหม่ จ.น่าน และ จ.สระบุรี ผ่านการจ่ายค่าตอบแทนแก่ชุมชนผู้ดูแลระบบนิเวศพร้อมส่งเสริมทักษะ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้“คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”ร่วมบริจาคและติดตามโครงการได้ที่:https://taejai.com/th/fundraising/2068ระยะเวลาระดมทุน: 31 มกราคม – 28 ธันวาคม 2568•Facebook: Forest Guardiansชุมชนพิทักษ์ป่า•Line Official: @forestguardians