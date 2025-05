ENZ เชิญร่วมงาน Study in Christchurch Education Fair 2025 วันที่ 24 พ.ค.นี้ ที่ รร.คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ

ในยุคที่โลกเปิดกว้างและการศึกษาข้ามพรมแดนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ประเทศนิวซีแลนด์ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับสากล ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้รับการยอมรับทั่วโลก สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร รวมถึงวิถีชีวิตที่สมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิต นิวซีแลนด์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในระดับสากลนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า นิวซีแลนด์ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักเรียนไทยและคุณพ่อคุณแม่เลือกส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ด้วยระบบการศึกษายืดหยุ่นและทันสมัย นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ช่วยให้ค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตรและมีธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสำหรับการเรียนรู้และใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการทำงานระหว่างเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และรายได้เสริม โดยนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งการบริหารด้านการศึกษาออกเป็น 8 ภูมิภาคการศึกษา ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีจุดเด่นเฉพาะด้าน ทั้งในเรื่องของหลักสูตร สิ่งแวดล้อม และโอกาสในการใช้ชีวิต เรียนรู้ และทำงาน ซึ่งเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นหนึ่งในเมืองที่กำลังเป็นจุดหมายใหม่ยอดนิยมของนักเรียนไทยในช่วงหลัง ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเมืองการศึกษานานาชาติที่กำลังเติบโต ทั้งด้านคุณภาพของสถาบันการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตร และคุณภาพชีวิต เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่ง เช่น University of Canterbury, Lincoln University, University of Otago (Medical School) ที่มีหลักสูตรหลากหลายและทันสมัย นอกจากนี้ ไครสต์เชิร์ช ยังเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ระบบขนส่งดี ค่าครองชีพสมเหตุสมผล และบรรยากาศน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทำให้เด็กไทยจำนวนไม่น้อยเลือกที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่ในการเรียนรู้และเติบโต เพิ่มโอกาสในอนาคตโอกาสมาแล้วสำหรับผู้สนใจที่อยากไปศึกษาต่อที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ พบกับงานแนะแนวศึกษาต่อเมืองไครสต์เชิร์ช (Study in Christchurch Education Fair 2025) จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษา Christchurch Educated ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ตัวแทนแนะแนวการศึกษต่อนิวซีแลนด์ สถาบันการศึกษาและโรงเรียนกว่า 20 แห่งจากเขตการศึกษาเมืองไครสต์เชิร์ช ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาต่างประเทศ ได้มาร่วมค้นพบโอกาสทางการศึกษาที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม การเรียนการสอนคุณภาพระดับโลก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ภายในงานพบกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 20 แห่งจากเมืองไครสต์เชิร์ช อาทิ มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันเฉพาะทางต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดเรื่องหลักสูตรการศึกษา การวางแผนเรียนต่อ ทุนการศึกษา และโอกาสฝึกงานในนิวซีแลนด์โดยตรงจากเจ้าหน้าที่สถาบัน ไฮไลต์พิเศษของงานคือ น้องๆจะได้เปิดประสบการณ์สัมผัส 'ห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์' ที่เปิดให้น้องๆ อายุ 10–16 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมทดลองเรียนฟรี กับคุณครูชาวนิวซีแลนด์ในรูปแบบ Interactive ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการแก้โจทย์ท้าทายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น STEM, ศิลปศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (กิจกรรมมี 2 รอบ จำกัดเพียงรอบละ 60 คน และลงทะเบียนทดลองเรียนที่หน้างานเท่านั้น)