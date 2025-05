คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนบทบาทสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในยุคดิจิทัล กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้นำภาครัฐและนานาชาติ ตอกย้ำบทบาทของศาสตร์ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปาฐกถาและเสวนาอย่างคับคั่งเมื่อวันที 30 เมษายน 2568 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “บทบาทสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในยุคดิจิทัล กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The Role of Social Sciences and Humanities in Digital Era towards the Sustainable Development)” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำ ในหัวข้อ “NCDs กับการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Kheang Un, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Kingdom of Cambodia, Professor Dr. Phouphet Kyophilavong, Vice President, National University of Laos, Lao PDR และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมเสวนากลุ่ม ในหัวข้อ “SDGs กับการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องไดมอนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สู่การแก้ไขปัญหาสังคม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคประชาชน อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อไป ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการ และบูธนิทศรรการอีกด้วย